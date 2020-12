"Du er død," skrev mand til offeret i en voldssag på snapchat. Arkivfoto Foto: guteksk7 - stock.adobe.com

Truede på Snapchat: - Du er en død dreng

19-årig fik betinget dom for at true den forurettede i en voldssag

Hillerød - 25. december 2020 kl. 06:12 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 19-årig mand er dømt for at have truet en anden mand i en Snapchat-besked, efter den anden mand skulle afgive forklaring i en voldssag mod den 19-årige.

Manden skrev beskeden den 18. december 2019 på en adresse i Hillerød. Han skrev blandt andet, at hvis han fik fat i den anden mand, så "kan jeg love dig for, at du er død, og det kommer ikke til at gå hurtigt". "Jeg skal personligt sørge for at du ikke kommer til at kunne gå nogle steder, uden du skal kigge dig over skulderen," skrev den 19-årige også.

Han bad den anden mand om at huske "den skudsikre", når han forlod sin lejlighed. "Du har ødelagt mit liv nok til, at jeg er ligeglad," skrev den 19-årige og kaldte den anden mand, som var forurettet i voldssagen mod den 19-årige, for "en død dreng".

Manden erkendte sig skyldig og fik en dom på 60 dages betinget fængsel.

Retten lagde vægt på, at den 19-årige er kommet ud af et misbrug, har fået job og kan begynde en uddannelse om kort tid, står der i dombogen.

Prøvetiden er sat til et år, og manden skal være under tilsyn af kriminalforsorgen i et år.

