Truede med 40 centimeter langt værktøj

33-årig fik to ugers betinget fængsel efter at have truet kvinde med ringgaffel

Episoden fandt sted den 11. august 202 omkring klokken 22.10 på Slangerupgade 60 i Hillerød. Her ligger Hillerød Kommunes Center for Udvikling og Støtte og blandt andet også kommunens husvildeboliger.

Manden bor alene og er arbejdsløs, forklarede han i retten. Han drikker øl hver dag, men føler ikke, at han har et alkoholmisbrug, forklarede han.

Manden nægtede sig skyldig i at have truet kvinden, men erkendte, at han havde gaffelnøglen i hånden, da han gik hen mod kvinden. Et vidne så manden gå hen mod kvinden med noget i hænderne, og at kvinden var meget bange.