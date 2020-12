Trods nedlukning: Du kan stadig låne bøger

"Vi har utrolig travlt. Mange bekymrer sig over, at vi nu må holde lukket, og det kan jeg godt forstå. Heldigvis er det sådan, at vi kun skal holde lukket på indendørs arealer for offentligheden," fortæller bibliotekschef Stine Holmstrøm Have, der sammen med sine kollegaer nu arbejder på at finde nogle kreative løsninger, så det bliver muligt at låne og aflevere materiale trods de nye restriktioner.