Trods forbedringer: Hillerød kan blive mere erhvervsvenlig

I en ny undersøgelse fra Dansk Industri placerer Hillerød Kommune sig på en 70. plads over erhvervsvenlige kommuner

Hillerød - 02. december 2020 kl. 17:37 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

I Dansk Industris årlige undersøgelse af 'erhvervsklimaet' ender Hillerød Kommune på en 70. plads, når det kommer til erhvervsvenlige kommuner. Dermed er kommunen kravlet 11 pladser op ad listen siden sidste år. Den positive udvikling glæder formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Thomas Elong (V), men han spotter også nogle klare muligheder for forbedringer.

"Det er selvfølgelig dejligt, at kommunen placerer sig bedre end sidste år, men det er stadig langt fra godt nok. På næste møde i udvalget, skal vi tale om, hvordan vi kan forbedre os, for det er virkelig vigtigt at have et godt erhvervsklima, så det tager vi seriøst," fortæller han og tilføjer, at man burde kigge på, hvordan man kan støtte de lokalevirksomheder og erhvervsdrivende på lovlig vis.

Samarbejde med skoler I alt omfatter undersøgelsen ni kategorier, der dækker alt fra 'Information og dialog med kommune' til 'Infrastruktur og transport'. Hillerød klarer sig generelt bedre på stort set alle parametre sammenlignet med sidste år, og særligt på uddannelsesområdet er der sket forbedringer. Fra i 2019 at placere sig på en 87. plads ligger Hillerød i dag på en 56. plads - dermed er det den kategori, som Hillerød klarer sig absolut bedst i. Kategorien 'Udannelse' beskriver kommunens placering på et spørgsmål om tilfredshed med skolernes samarbejde med virksomhederne og på en række statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser, i hvor høj grad det lykkes at give den fremtidige arbejdsstyrke en god uddannelsesmæssig ballast.

Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, og som derigennem beskæftiger sig med skole- og uddannelsesområdet, glæder sig over det gode samarbejde med virksomhederne, men ligesom sin politiske kollega Elong, synes han heller ikke, at resultatet er prangende.

"Det er dejligt, at der er fremgang, og at vi forbedrer os - og dejligt at vi har rykket os på uddannelsesområdet. Det er faktisk et område, hvor vi rigtig gerne vil gøre en indsats. Når det så er sagt, så har vi generelt forbedret os fra så lavt et niveau, at vi stadig ikke ligger særlig højt. Der er plads til forbedringer, og dem arbejder vi løbende på," fortæller han og tilføjer:

"Vi vil have fokus på samarbejdet i fremtiden. Det er vigtigt, at eleverne kommer ud i praktik og virksomhedsbesøg, så de kan stifte bekendtskab med forskellige erhverv. Man kan godt forstå, at eleverne måske har svært ved at sætte sig ind i, hvordan det er at være tømre, hvis ikke de har oplevet deres arbejde".

Oplev en virksomhed Hos hillerødvirksomheden FOSS A/S glæder man sig også over det bedre skole-virksomhedssamarbejde, som er afgørende for at kvalificere elevernes uddannelsesvalg efter folkeskolen. Ligesom i mange andre kommuner, kan det her være en udfordring at få de unge til at vælge visse typer uddannelser - eksempelvis erhvervsuddannelserne - og derfor mangler der arbejdskraft inden for nogle brancheområder.

"Vi kommer i Danmark til at mangle tusinder af faglærte om få år. Der er brug for, at både flere folkeskoleelever og flere unge med studentereksamen vælger en erhvervsuddannelse. Når Hillerød samarbejder med virksomhederne, er de med til at åbne elevernes øjne for de erhvervsrettede uddannelser," forklarer CFO i FOSS A/S og næstformand i DI Hovedstaden Kenneth Aaby Sachse i en pressemeddelelse til avisen.

Plads til forbedringer Udover det styrkede samarbejde mellem skoler og virksomheder, viser Dansk Industris undersøgelse også, at langt de fleste virksomheder er tilfredse med Hillerød Kommune. Flere end 60 procent svarer, at de er meget tilfredse, mens over 70 procent af virksomhederne vil anbefale andre at etablere virksomhed i Hillerød. Når kommunen alligevel lander på en 70. plads over erhvervsvenlige kommuner, skyldes det eksempelvis, at knap 20 procent svarer, at de er utilfredse.

"Der er mange parametre i undersøgelsen, som vi ikke kan gøre så meget ved. I Nordsjælland har vi generelt en udfordring med infrastrukturen, som vi som kommune ikke selv kan løse. Der, hvor vi kan sætte ind, er eksempelvis på sagsbehandlingen. Her lander vi på 87. plads ud af de 93 kommuner, der er med i undersøgelsen, og det er jo håbløst lavt. Det må vi arbejde på at forbedre," lyder det fra Peter Frederiksen (V), formand i Børn, Familie og Ungeudvalget.

Hillerød Posten har forsøgt at få en kommentar fra borgmester Kirsten Jensen (S) og viceborgmester Klaus Markussen (V).

