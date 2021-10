Se billedserie Hovedstadens Lan Party i Hillerød er tilbage efter corona-aflysninger. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Trods færre deltagere er Lan-party en succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trods færre deltagere er Lan-party en succes

Når godt 70 gamere indtager Royal Stage til Lan-party frem til lørdag, er det for igen at nyde det fysiske fællesskab omkring det digitale. Trods færre tilmeldte til arrangementet, er både arrangører og deltagere glade for at være i gang igen.

Hillerød - 20. oktober 2021 kl. 19:07 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Røde spotlights skinner op ad de høje vægge i Hal 2 i Royal Stage. Fire langborde med 20 stole hver står nærmest tomme. Enkelte pladser er optaget af drenge og unge mænd med høretelefoner og blikket rettet mod skærmen. I den anden ende af hallen danner hvide trævægge rammerne om store interimistiske sovesale, der indtil videre er stort set tomme, med undtagelse af enkelte luftmadrasser og soveposer.

Ned ad en lang gang kommer flere lige så stille til med poser, tasker og computere under armene med kurs mod hallen. Enkelte har egen stol med, som mor eller far hjælper med at bære. Regnen siler ned udenfor, så alt er pakket ind i plastik.

Det er efterårsferie, og der er Lan-party i Hillerød.

Mens landet har været lukket ned, fritidsaktiviteter er blevet aflyst, og skoledagen har foregået digital, er det også gået ud over gamerne. De store Lan-events, hvor gamere i alle aldre mødes for at spille, hygge og dyste, har måttet udskyde festlighederne, men som med alt andet er de nu tilbage igen.

Tilbage i omdrejninger Lan-partyet i Hillerød har haft lidt sværere ved at komme i gang end så mange andre ting.

Der er normalt 200 gæster til Hovedstadens Lan Party i Hillerød, der plejer at foregå på Hillerødsholmskolen, og ved den sidste udgave inden nedlukningen deltog cirka 280. Denne gang kommer der et sted mellem 70 og 80.

- Vi skulle i gang igen lige meget hvad, så vi tænkte, at nu holder vi altså det her, lyder det fra Tor Soya, der er bestyrelsesformand i Hovedstadens Lan Party Forening, som står bag begivenheden.

Han mener, årsagen til den lavere tilslutning skal findes i foreningens promovering af begivenheden:

- Vi har ikke været så aktive i forhold til at promovere os efter covid, og vi har ikke den samme store præmiepengepung som eksempelvis NPF. Alting taget i betragtning, synes vi, interessen har været stor, siger Tor Soya.

Hygge-Lan NPF, der er Danmarks største Lan-party, kunne melde udsolgt til deres begivenhed i Fredericia tidligere på ugen, hvor flere tusinde deltog.

Men der er også forskel på de to.

Præmiepuljen til NPF er stor, og programmet er spækket med turneringer. Turneringer har de også i Hillerød, men der er færre af slagsen, og hvor flere af præmierne til NPF er store kontantbeløb, kan turneringsdeltagerne i Hillerød 'kun' vinde computerudstyr.

- Vi har prøvet at have kontante præmier, men det tiltrak professionelle hold, der kom, vandt og smuttede igen, så det er vi gået væk fra. Det er et hyggelan af gamere for gamere, siger Tor Soya.

Fysisk sammen Tor Soya sidder med de andre crew-medlemmer ved et bord i kanten af lokalet. Mens meget af tiden går med at få arrangementet til at køre, som det skal, er der også tid til, at de selv kan spille computer.

Flere og flere deltagere begynder efterhånden at komme til. Unge mænd, drenge og deres forældre kommer slæbende med deres grej og finder sig til rette på deres tildelte pladser.

Deltagerne er afsted i grupper, og det er det, der gør Lan-parties til noget særligt. Selvom der har været gode muligheder for at spille computer under coronanedlukningen, er det ikke det samme, som når ens kammerater - eller ens 'hold' - er fysisk samlet.

Far og søn 17-årige Lucas Agerskov fra Albertslund har fundet sig til rette for bordenden ved et af langbordene. Han har været afsted så godt som hver gang siden 2015 sammen med sine kammerater, og han er glad for endelig at være tilbage:

- Det er megafedt at komme i gang igen. Det er hyggeligt at spille sammen med andre i stedet for at sidde derhjemme og spille alene, siger han.

Lucas Agerskov er blevet kørt af sin far, Claus Agerskov, der selv har deltaget flere gange.

- I starten spillede vi sammen, men nu er jeg med for at sikre mig, de kommer ordentligt på plads, siger Claus Agerskov.

- Det var fedt at game sammen. I hvert fald da jeg var lidt yngre, siger Lucas Agerskov og smiler til sin far.

Bonder gennem gaming Lidt længere henne ved samme bord sidder 19-årige Lasse Drongesen fra Hillerød. Indtil videre er han den eneste fra sin gruppe, der er dukket op, men 6-7 andre støder til senere.

- Det handler ikke kun om gaming. Man sover også sammen og spiser sammen, og det gør, at man bonder med hinanden. Jeg synes også, man spiller bedre, når man sidder sammen og kan fistbumpe sine holdkammerater. Det er også en mulighed for at sætte ansigt på nogle af dem, man kun har spillet med online, siger han.

Han er netop hjemvendt fra NPF i Fredericia, hvor han løb med andenpladsen i spillet Rocket League, der kort fortalt er fodbold for biler, der kan flyve.

Der skulle også have været en Rocket League-turnering i Hillerød, men den blev aflyst på grund af for få tilmeldte og for få sponsorer. Det betyder dog ikke det store for Lasse Drongesen:

- Jeg er her for at hygge mig med mine venner, men måske skal jeg være med i nogle andre turneringer for sjov skyld, siger han.

'Gamerens fest' Rocket League-turneringen er ikke den eneste, der er blevet aflyst. Der skulle også have været Overwatch-turnering. Overwatch er et skydespil - et holdbaseret 'first person shooter'.

En hel flok har taget turen fra Helsingør til Hillerød for at dyste i Overwatch. De går nemlig på et ungdomsskolehold på Helsingør Ungdomsskole, hvor lærer Jesper Torbensen én gang om ugen underviser i skydespillet.

- Det var et af de få lan-parties med en overwatchturnering, og det var det, jeg gerne ville vise mine elever. Konkurrenceelementet. Nu bliver det i stedet en form for træningslejr, og så er det også en mulighed for at gøre eleverne familiære med, hvad et Lan-party egentlig er for noget, siger han og fortsætter:

- Og det er jo en slags 'gamerens fest'.