Klaverfabrikken skulle blandt andet have arrangeret de velbesøgte sommerkoncerter på Posen til sommer, men som følge af coronakrisen er alle arrangementer aflyst. Trods stilstand kan det regionale spillested dog se frem til at modtage tilskud fra Statens Kunstfond. Foto: Kenn Thomsen

Trods coronanedlukning: Klaverfabrikken beholder tilskud

Hillerød: Regionale spillesteder, der er spredt rundt i Danmark, skal normalvis leve op til nogle aktivitetskrav for at kunne modtage deres statslige tilskud, men i lyset af COVID-19 er det besluttet, at regionale spillesteder, der på grund af nedlukningen ikke kan leve op til kravene, ikke skal tilbagebetale deres tilskud.