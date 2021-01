Trivselsgrupper søger nye børn: - Her er utroligt meget omsorg

Se billedserie Louise Lundstrøms (i midten) datter har haft stor glæde af at deltage i trivselsgruppe for børn med søskende med særligt behov, hvor blandt andre Margit Reenberg (til venstre) og Eva Christensen er frivillige. Foto: Allan Nørregaard

Frivilligcenter Hillerød søger børn, som har søskende med særlige behov, til at deltage i trivselsgrupper. Grupperne har blandt andre hjulpet Louise Lundstrøms datter

Hillerød - 10. januar 2021

Det er ikke altid let at være barn, hvis storebror har ADHD, eller lillesøster sidder i kørestol.

For søskende til børn med sygdomme kan let føle sig uden for fællesskabet i skolen eller være helt fyldt op med bekymringer.

Det oplevede Louise Lundstrøm, som har to børn: En datter på i dag 12 år og en søn, som er diagnosticeret med ADHD og autisme. Hun oplevede tilbage i 2018, at hendes datter havde det skidt:

"Hun var ked af det og træt, og hun syntes ikke, hun fik nok opmærksomhed. Jeg vidste jo også godt, at vi som forældre satte hende lidt i baggrunden i hverdagen, og at hun nogle gange blev nødt til at vente, fordi noget andet, som vi var nødt til at prioritere, pressede sig mere på. Det var ikke noget, vi talte så meget om, men vi kunne tydeligt fornemme det," fortæller Louise Lundstrøm.

Vil være normal Det var heller ikke noget, som datteren delte med sine klassekammerater, oplevede Louise Lundstrøm:

"I den alder går man meget op i at være normal og ikke anderledes end de andre, så hun havde ikke lyst til at dele det med alle og enhver".

Familien, som bor i Gribskov Kommune, ledte med lys og lygte efter et tilbud til datteren, så hun kunne få det bedre. Louise Lundstrøm ved nemlig også fra sit job som børnepsykiater, at søskende til børn med diagnose faktisk selv har større risiko for selv at få det svært i livet eller få en diagnose.

Men der var ingen tilbud i Gribskov Kommune. Til gengæld hørte Louise Lundstrøm om Frivilligcenter Hillerøds trivselsgrupper for 8-12-årige børn, som har søskende med særlige behov, og meldte datteren til. Det viste sig hurtigt at være en succes, fortæller hun:

"Min datter fik hurtigt skuldrene ned, og hun var altid glad, når vi hentede hende. Det var så dejligt at se hende slippe noget af den alvor og tristhed og det ansvar, hun bar".

Kunne være sig selv Datteren oplevede, at der var andre børn i samme situation - børn som har prøvet nogle ting, som ikke alle andre børn har prøvet:

"Hun kunne bare være sig selv, og børnene i gruppen passede godt på hinanden og pjattede og havde det sjovt. Hun var tit stille, forsagt og tilbageholdende - men en helt anden og mere livlig pige efter møderne," siger Louise Lundstrøm.

Beskytter forældrene I trivselsgrupperne oplever de, at børnene generelt har tanker om, at de ikke vil gøre deres forældre kede af det, at de ikke tager nogen venner med hjem fra skole, eller at de nogle gange føler sig alene.

"I skolen kender kammeraterne måske ikke til det, men her behøver børnene ikke forklare så meget, for de ved, hvad de andre taler om. Her kan man også få lov at sige det, der er 'forbudt' - at man kan komme til at hade sine forældre eller sine søskende," siger Margit Reenberg, som er en af de frivillige i grupperne.

Nogle af børnene er længere om at åbne sig til møderne:

"Det er også ok, for man må være den, man er. Men vi skaber rummet for, at man kan åbne sig, når man er klar til det," siger hun.

Tage fat i deres styrker De frivillige har en klar plan for, hvad der skal tales om i gruppen, fortæller Eva Christensen, som er frivillig og koordinator for grupperne:

"Vi skal have fat i deres identitet, følelser og styrker. Vi får dem til at se hvilke handlemuligheder, de har fremadrettet, og hvem de kan bruge, hvis tingene ikke lige går deres vej. Vi kommer frem til det både gennem lege, drømmerejser, kreative aktiviteter, spil og ved at se film og snakke om dem".

Eva Christensen er psykolog, og Margit Reenberg er psykoterapeut og har arbejdet i mange år på et behandlingshjem. Så det er ikke bare 'tilfældige' frivillige, der står for grupperne:

"Det er altså ikke nogen kaffeklub, men her er en tyngde og en viden, så det er et helt kvalitetssikret tilbud," siger Margit Reenberg.

Imponeret over frivillige Louise Lundstrøm er - også som fagperson - imponeret over de frivilliges kompetencer:

"Her bliver børnene ikke bare mødt med en indstilling om, at 'det går nok snart over,' som de kan møde andre steder. Her er utroligt meget omsorg. Det burde faktisk være obligatorisk for alle børn, der har søskende med særlige behov, at deltage i sådan en gruppe," siger hun.

Hun oplevede også, at der var helt styr på aftalerne, når der for eksempel blev arrangeret ture ud af huset:

"Der var tjek på det hele, og min datter kunne sænke skuldrene og skulle ikke tage ansvar. Det sker jo også derhjemme, at vi troede, vi skulle til for eksempel julemarked, men så kan vi ikke, eller måske er det kun én forælder, der kan tage af sted. Med gruppen har hun fået nogle gode oplevelser, som har sat sig fast," siger Louise Lundstrøm, og Margit supplerer:

"Når vi har aftalt det, så bliver det også til noget. Der er ikke noget med, at en søskende pludselig dimser så meget, at man ikke kommer af sted. Nej, her kan vi regne med det", siger hun.

"Hvad kan du gøre?" Ifølge Margit Reenberg handler det meget om, at barnet finder frem til den styrke, der kan ligge i at være i netop deres situation:

"Du har den familie, du har - så hvordan manøvrerer du i det, så der bliver plads til dig? Vi finder ud af, hvad man kan gøre, så man ikke bliver handlingslammet. Vi fortæller ikke børnene, hvad de skal gøre, men vi spørger dem, 'hvad kan du gøre?', så de selv bliver bevidste om det. Vi vender det til noget positivt og sætter perspektiv på deres situation. Vi slutter også forløbet af med at spørge børnene, 'hvad er du god til?', og det fortæller de til forældrene," siger Margit Reenberg.

Børn på venteliste Frivilligcentret har i øjeblikket børn på venteliste, så de håber, at flere børn vil melde sig, så nye grupper kan oprettes i det nye år.

"Vi håber at høre fra nogle af de børn, der sidder derude og vil have glæde af at være med i grupperne. Der kan især være nogle, som har det endnu mere vanskeligt her i denne coronatid, hvor der er mere isolation," siger Margit Reenberg.

Man kan skrive til koordinator Eva Christensen på selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk, eller ringe på tlf. 48241907 tirsdag og torsdag mellem klokken 10 og 15 for mere information.

