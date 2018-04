Retten i Hillerød dannede mandag ramme om en sag om afpresning og vold. Tre mænd blev dømt. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Trio dømt for afpresning for 300.000 kr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trio dømt for afpresning for 300.000 kr.

Hillerød - 18. april 2018 kl. 04:03 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tiltalen lød på afpresning og vold, og det takserede en domsmandsret i Hillerød tirsdag til seks måneders fængsel til hver af to af tre mænd på henholdsvis 34 og 27 år samt et år og fire måneders fængsel inklusive en reststraf til den tredje mand på 30 år. Anklagemyndigheden havde sigtet på omkring 10 måneder eller et års fængsel til de dømte, forsvarerne cirka det halve. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De tre mænd, der alle er fra hovedstadsområdet, troppede 22. januar i år op hos indehaveren af et lille firma i Nr. Herlev udenfor Hillerød med den hensigt at få udbetalt nogle af de 300.000 kr., som de mente, at han skyldte den 30-årige mand.

Der blev ikke betalt nogen penge, men de tre mand kom derfra med en Audi SR5, som viste sig at være leaset.

Inden da havde to af de tre mænd fysisk overfaldet indehaverens medhjælper. Den 27-årige mand sendte tre knytnæveslag i ansigtet på medhjælperen, og den 34-årige mand fulgte op med otte-ti spark i maven mod den liggende mand.

- Hvis jeg skal komme igen, så skal jeg skære i dig, eller noget lignende, sagde den 34-årige afpresser ifølge anklageskriftet til virksomhedsejeren. Overfaldet på medhjælperen lignede en advarsel til virksomhedsejeren, der hele tiden fastholdt, at han ikke mente at have noget økonomisk udestående med den 30-årige mand.

Kort tid efter hændelsen hos firma-indehaveren, meldte han forløbet til politiet, og indenfor kort tid blev de tre mænd anholdt og derpå varetægtsfængslet frem til i går.

De tre dømte benægtede i retten at have tilknytning til bandemiljøet, men politiet fandt under ransagning hos en af de tiltalte en Satudarah-trøje, og firmaindehaveren i Nr. Herlev tilstod at have kendskab til to af de tre mænd fra sin fortid i Bandidos i Odense.

De tre mænd blev dømt på baggrund af især video-overvågning fra gerningsstedet, og retten fandt, at der var tale om ulovlig tvang mod firmaindehaveren, og at forehavendet skete efter forudgående aftale mellem de tre mænd.

En eller to af dem havde en måned tidligere aflagt firmaindehaveren et besøg, hvor han imidlertid var på ferie, men medhjælperen havde taget imod beskeden om, at der var en gæld at indfri, når han kom hjem derfra.

Den 30-årige mand, der blev idømt et år og fire måneders fængsel, udbad sig betænkningstid. De to andre mænd accepterede deres dom og blev derpå løsladt.