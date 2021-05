Tricktyveri anmeldt hos LOF: Mand foldede avis ud, og bagefter kunne en medarbejder ikke finde sin telefon

Af Per Skovkjær Sand

Klokken 12.30 mandag blev det anmeldt fra LOF Kurser i Hillerød, at en mand et kvarters tid forinden havde været inde på deres kontor, og at han formentlig havde stjålet en af medarbejdernes private mobiltelefon under sit besøg, skriver Nordsjællands Politi i uddrag fra døgnrapporten.