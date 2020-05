Tricktyv ville spritte pengesedler af

Fredag lå hun i sin lejlighed på Skovleddet og fik en middagslur. Derfor så en 38-40 årig kvinde sit snit til at smutte ind i lejligheden iført hvidt mundbind.

Da lejlighedens beboer vågnede, forklarede kvinden, at hun på grund af en ny ordning var ude for at vaske pengesedler ved at spritte dem af. Hun forsvandt dog hurtigt uden at tage noget med sig.