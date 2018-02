Tricktyv hævede 10.000 kroner på 81-årigs konto

En 81-årig kvinde fra Hillerød mistede onsdag middag sit dankort i forbindelse med, at hun var inde at handle i Netto på Skansevej. Efterfølgende opdagede hun, at der var blevet hævet 10.000 kroner på hendes dankort, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Kvinden er formentlig blevet offer for et tricktyveri, for da hun stod ved kassen for at betale opstod der forvirring, og i den forbindelse var en mand, der beskrives som østeuropæisk af udseende, meget hjælpsom. Den 81-årig kan huske, at hun havde sin pung i hånden, da hun gik ud af forretningen, men hun kan ikke huske, om hun havde lagt dankortet ned i pungen. I hvert fald var det væk, da hun kom hjem. Og senere blev der hævet 10.000 kroner på hendes konto.