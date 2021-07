Se billedserie En ny bubble tea-butik har slået dørene op på Helsingørsgade. Det er tre venner, der står bag, og det er Alice Xu (tv) og Gengwei Yang (th), der kommer til at bestyre butikken, mens den tredje ejer står for markedsføringen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Tre venner satser på farverig læskedrik

Hillerød - 21. juli 2021 kl. 09:25 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Frugtsirup, te, isterninger og tapiokaperler.

Det er de fire primære ingredienser i den sødlige, kolde drik, bubble tea, der bliver lavet i et utal af smagsvarianter i den nye bubble tea-forretning, Yummy Tea på Helsingørsgade.

Drikken kommer oprindeligt fra Taiwan, men på det seneste er den så småt begyndt at vinde frem i flere europæiske storbyer, blandt andet i København.

Det er noget, de tre gode venner, der står bag Yummy Tea, har bidt mærke i, og i april besluttede de sig for at åbne en bubble tea-forretning i Hillerød. Deres nye butik slog dørene op i weekenden, og flere nysgerrige kunder har allerede været forbi.

- Der har været rigtig mange forbi for at udtrykke glæde over, at vi er åbnet. Der er også flere, der har været forbi for at se, hvad bubble tea er for noget, og så har der også været flere bubble tea-entusiaster forbi, siger den ene af ejerne, Gengwei Yang, hvorpå medejer Alice Xu tilføjer:

- Det har været virkelig spændende at åbne. Folk er rigtig søde, og mange er glade for, at vi har så mange forskellige smagsvarianter, siger hun.

Det er primært Gengwei Yang og Alice Xu, der kommer til at stå i butikken, mens den tredje medejer, Guozhong Fan, kommer til at stå for markedsføring.

Nysgerrige gæster Det nye butikslokale er fyldt op med farverige flader, munter musik fra radioen, som kører i baggrunden, og massevis af blomster.

- Alle blomsterne er fra vores venner, som har været forbi. Der har også været en hel del forbi, som allerede kender til bubble tea. Nu glæder vi os til, at nogle af dem, som ikke kender til bubble tea endnu, opdager, at vi er her, siger Gengwei Yang.

En kvinde kommer forbi butikken. Hun kigger nysgerrigt ind gennem de store facadevinduer, og Gengwei Yang og Alice Xu vinker og gør tegn til, at hun skal komme indenfor.

- Det er dejligt, at der er kommet liv i lokalerne og tillykke med åbningen, siger kvinden inden hun fortsætter:

- Jeg skal ikke have noget i dag, men jeg kommer meget snart forbi igen for at smage en bubble tea.

- Du er altid meget velkommen, siger Alice Xu til kvinden, som er en af butikkens nye naboer.

Et hit i Asien De tre ejere af Yummy Tea, kommer oprindeligt fra Kina. Alice Xu har erfaring med bubble tea fra en café i Shanghai, og ejerne er alle tre meget begejstrede for bubble te og har været det, siden de var børn.

- Jeg tror ikke, at du kan finde en med rødder i Kina, der ikke ved, hvad bubble tea er. Vi er alle tre opvokset med bubble tea, og det er generelt bare en drikkevare, som folk fra Asien er helt vilde med, siger han, og byder en dame og en lille pige velkommen indenfor.

Alice Xu går hen bag disken for at høre, hvilken slags bubble tea de to kunder kunne tænke sig, og imens fortsætter Gengwei Yang:

- Ideen om at lave noget sammen har sådan set været der længe, og vi kan se, at bubble tea er på vej frem. Det er begyndt at været ret populært i Tyskland, og det er også på vej frem i København, og så synes vi, at det kunne være sjovt at åbne en forretning, siger han.

I hjertet af Hillerød To af de tre ejere bor i Hillerød, og den tredje har planer om at flytte til Hillerød i den kommende tid, og de synes alle tre, at Hillerød er en interessant handelsby. Derfor kontaktede de tre iværksættere en ejendomsmægler, der hjalp dem med at finde det helt rigtige lokale.

- Vi ville ikke have et lokale, der var for småt til, at gæsterne kunne sidde indenfor, men vi ville heller ikke have et lokale, der var så stort, så den hyggelige atmosfære forsvandt, siger Gengwei Yang og tilføjer:

- Det her lokale ligger lige i hjertet af Hillerød. Det er et godt sted, facaden er af glas, så der kommer masser af lys ind, og standen er rigtig god, siger han, imens Alice Xu langer to bubble tea over disken til kvinden og den lille pige.

- Tak for besøget, siger Alice.

- I lige måde. Vi kommer snart igen, svarer kvinden, idet hende og pigen forlader Yummy Tea med hver deres bubble tea i hånden.

Yummy Tea holder åbent alle dage fra klokken 11 til klokken 19.00.