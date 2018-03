Om det var den kolde morgen med minus syv grader der fik tre unge til at foretrække at sidde og drikke i 7-eleven kiosken på Hillerød station vides ikke. Men de overhørte i hvert faæld personalets opfordringer om at forlade stedet

Tre unge bortvist fra station

Da politiet søndag morgen klokken 6.33 fik et opkald fra 7-eleven på Hillerød station, om at tre unge mennesker opholdt sig i butikken og drak alkohol - og ikke ville forlade stedet, var Nordsjællands Politi tæt ved at lægge to og to sammen. For en time før var en mand blevet overfaldet på Torvet af netop en gruppe på tre mænd.