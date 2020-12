Tre uheld på en dag: Skilt nedlagt, spritkørsel og ulovlig u-vending

Nordsjællands Politi havde travlt med at tage sig af færdselsuheld i Hillerød i løbet af mandagen. Hele tre gange måtte politiet rykke færdselsuheld, der blandt andet skyldtes en formodet spritbilist og en ulovlig u-vending.

Det første uheld skete kort efter klokken 7 på Roskildevej, da en 28-årig kvindelig bilist fra Hillerød kom kørende i sydlig retning og ved udkørslen påkørte et vejskilt i midterrabatten. Det var umiddelbart ingen, der kom til skade i forbindelse med uheldet, men kvinden blev for en sikkerheds skyld tilset i en ambulance, der var blevet tilkaldt, oplyser Nordsjællands Politi.

Tilkørslen til Isterødvejen mod øst blev spærret i en periode i forbindelse med uheldet. Heller ikke her skete der umiddelbart større personskade, men der blev for en sikkerheds skyld sendt en ambulance til stedet, oplyser politiet.

Klokken 13.38 var den så gal igen, da to biler, der blev ført en henholdsvis en 36-årig mand fra Jægerspris og en 40-årig udenlandsk mand, stødte sammen på Fredensborgvej ved Istedrødvejen.

Anholdt for spritkørsel

Den 40-årige udenlandske mand blev vurderet spirituspåvirket, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Politiet venter nu svar på en blodprøve, der skal fastslå mandens eventuelle præcise promille.

Vendte på Istedrødvejen

Mandagens sidste uheld skete klokken 16.13, da en 76-årig mandlig bilist fra København kom kørende ad isterødvejen i vestlig retning i første vognbane, hvor han svingede til venstre for at foretage en u-vending hen over en spærreflade.

Samtidig kom en 56-årig mandlig bilist fra Bagsværd kørende i samme retning i anden vognbane. Den 76-årige bilist kørte ud foran ham, og den 56-årige bilist kunne ikke nå at undvige og påkørte hans bil.