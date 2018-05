Tre rumænere anholdt i nat

Klokken 02.46 natten til tirsdag bemærkede en politimand fra Nordsjællands Politi, at tre mænd havde knust ruder i to varebiler, der holdt på Gammel Holmegårdsvej i Hillerød. Politiet kom frem, og traf nær ved de tre mænd, som viste sig at være tre godt bekendte rumænere på 18, 20 og 23 år, oplyser politikommissær Christian Marcussen. Politiet mistænkte de tre mænd for at have stjålet diesel fra varebilerne, blandt andet fordi de fandt dieselrester i deres bil, og fordi de tre lugtede af diesel.