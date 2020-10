Se billedserie Forvaltningen har svært ved at finde mulige placeringer til gratis langtidsparkering, men foreslår en plads for enden af Slangerupgade, ned mod Roskildevej. Foto: Mdt

Tre nye placeringer i spil til gratis parkering

Forvaltningen spiller ud med tre nye forslag til pladser med gratis langtidsparkering - dog er flere af dem i relativ lang afstand til bymidten

Hillerød - 07. oktober 2020 kl. 05:19 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der kan være nye kommunale parkeringspladser på vej på Grønnegade, P. Mogensensvej og Slangerupgade.

I hvert fald kommer forvaltningen nu med deres længe ventede bud på, hvor bilister fremover kan stille deres biler, hvis de gerne vil parkere længe uden at betale for det i nærheden af Hillerød bymidte.

Behovet for de nye gratis p-pladser kommer efter, at den gratis grusparkeringsplads bag Hillerød Bibliotek blev lukket, fordi der skal bygges almene boliger på den. Samtidig er der hotelbyggeriet på vej på Markedspladsen, hvor der også forsvinder kommunale p-pladser.

"Ikke let" De nye gratis p-pladser har været et politisk ønske længe - men det har ikke været en nem opgave at finde nye parkeringsmuligheder, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen til mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde onsdag:

"Det er ikke let at finde ledig kommunal jord til betalingsfri parkering nær bymidten. Det kræver kompromiser at skulle finde relevante og trafikale egnede arealet til 50-70 parkeringspladser. For der er ikke mange ledige friarealer i og nær bymidten, og det kan resultere i, at nye parkeringspladser bliver spredt i byen, og det kan være uhensigtsmæssigt trafikalt".

Tre forslag Forvaltningen stiller dog tre forslag til nye gratis p-pladser - forslag som politikerne skal tage stilling til onsdag. Det ene er et areal for enden af Slangerupgade mod Roskildevej, hvor der kan etableres mellem 50 og 55 p-pladser. Det andet er grusparkering på Skolegade ved Grønnegade, som kan asfalteres og afmærkes, for at gøre plads til 10-15 biler. Og det tredje forslag er arealer på P. Mogensensvej 28, hvor der kan gøres plads til 30-35 biler, oplyser forvaltningen.

800 meters afstand Forslagene er dog relativt langt fra selve bymidten. To af placeringerne er omkring 800 meters gåafstand fra centrum, men forvaltningen vurderer, at afstanden fra de udpegede arealer til bymidten er acceptabel:

"Det (800 meter, red.) vil nogle måske anse som langt, men arealerne giver mulighed for, at de parkanter, der kun vil parkere gratis, kan henvises hertil, mens parkanter, der ønsker parkeringspladser tættere på bymidten, stadig har mulighed for at parkere på betalte parkeringspladser, eksempelvis i SlotsArkaderne eller Gallerierne, hvor der er ledig kapacitet," skriver forvaltningen.

Mest egnet Af de tre forslag peger forvaltningen på, at arealet for enden af Slangerupgade er mest velegnet. Det er i dag et areal, der er beplantet med træer og adskiller Roskildevej med Slangerupgade. Arealet ligger i forlængelse af de eksisterende længdeparkeringspladser på Roskildevej, som kommunen etablerede i efteråret 2019, og som efterhånden - ifølge forvaltningen - er godt benyttet. Forslaget kræver en ny lokalplan.

Hvis forslaget om parkering på en grund på P. Mogensensvej 28 skal føres ud i livet, kræver det også en ny lokalplan. Forslaget vil medføre mere trafik på vejen i kraft af, at flere bilister vil søge efter gratis og attraktive pladser, mener forvaltningen.

Grusparkeringen ved Grønnegade er allerede i dag et parkeringsareal, som alle frit kan benytte. Men arealet vil kunne udnyttes bedre, hvis det asfalteres, mener forvaltningen.

Forvaltningen er også ved at undersøge, hvorvidt kommunale arealer kan gøres offentligt tilgængelige om aftenen og i weekenden, når brugerne er gået hjem. Det kunne eksempelvis være bibliotekspersonalets parkeringsplads på Fredensvej, hvor der er 20 pladser.

Flere parkeringssager På udvalgets dagsorden er også to andre sager om parkering. Den ene handler om et skitseforslag til en kombineret bus- og bilparkeringsplads på den sydlige del af Markedspladsen, syd for Markedsstræde. Her kan der etableres syv busholdepladser, som kan gøres til bilparkeringspladser om aftenen og om natten.

Der er også en sag på dagsordenen, som handler om, hvorvidt kommunen skal igangsætte et pilotprojekt på Bakkegade med parkeringszoner og -restriktioner, og hvor beboere er undtaget via p-licenser.

Udvalgsformand Dan Riise (V) ønsker ikke at kommentere på sagerne, inden udvalget har holdt deres møde.

