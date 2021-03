Tre mænd fængslet for tyverier af entreprenørmaskiner og biler

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og der er derfor ikke muligt for os at oplyse, hvad sagerne drejer sig om i detaljer, men Christian Bruun Andersen oplyser, at et af tyverierne er blevet begået i Hillerød. Derudover er de tre mænd også sigtet for et forhold, der vedrører forsøg på tyveri af entreprenørmaskiner for 1,3 millioner kroner.