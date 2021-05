Der har været tre indbrud i Kim Sørensens vaffelbod på Torvet på en måned. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Tre gange indbrud på bare én måned: - Vi har behov for en bedre beskyttet bymidte

Torvets Vaffelhus har haft uønsket besøg tre gange på blot én måned. Indehaveren håber nu på mere videoovervågning af den centrale plads

Hillerød - 16. maj 2021 kl. 05:19 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Først en, så to - og så tre gange inden for en måned var indbrudstyve forbi Torvets Vaffelhus for nylig.

Indehaver Kim Sørensen ærgrer sig over, at han gang på gang skal dukke op ved det lille ishus på Torvet og opdage, at uindbudte gæster har trængt sig ind.

"Hvad skal der til for, at vi kan undgå det her? Skal vi hejse en kuppel ned over hele ishuset for at sikre det helt?," spørger han.

Straffet ved kasse 1 Første gang, en tyv brød ind, var omkring påsketid, hvor ishusets rullegitter var gået i stykker.

"Det var bare en enkelt aften, det var i stykker, og så bliver man straffet ved kasse 1. Der røg den kassebeholdning," siger han.

Kort efter brød nogen ind igen, inden gitteret var blevet repareret.

Montre ødelagt Også mellem den 28. og 29. april, hvor gitteret var blevet lavet, var der indbrud for tredje gang, og gitteret var brækket op. Det ærgrer især ishusejeren, at indbrudstyven ødelagde en montre:

"Det var en montre til 6.000 kroner, og den var noget af det første, jeg fik til ishuset, som fylder 10 år til sommer. Jeg havde selv tegnet den, så den betød lidt ekstra for mig, og jeg havde bare håbet, at det var det eneste, der ikke måtte gå i stykker," siger Kim Sørensen, som også mistede isbodens kassebeholdning igen ved tredje indbrud.

Her havde tyven forsøgt at bryde kassen op med først en saks, så en ske og så en stegegaffel, som alle lå efterladt bøjede og ødelagte.

"Det er efterhånden en bekostelig affære - bare det seneste indbrud kostede mig omkring 10.000 kroner," siger ishusejeren, som vil klare sagen udenom sit forsikringsselskab for ikke at påvirke sin selvrisiko.

Genstand med dna Han er glad for politiets håndtering af sagen. De insisterede på at komme forbi for at prøve at finde DNA-spor fra tyven, fortæller Kim Sørensen:

"Heldigvis har tyven tabt en personlig genstand, som nu er afleveret til DNA-tjek. Så jeg håber, der er et match, så vi kan få tyven fanget".

Mere overvågning Kim Sørensen mener, der er behov for mere videoovervågning på Torvet - for der har for eksempel også været indbrudsforsøg mod skøjtebanens hytte til skøjteudlejning, da den stod der.

"Jeg håber, at politikerne vil indse, at vi har behov for en bedre beskyttet bymidte, så man ikke skal have smadret sin virksomhed gang på gang," siger han og kommer samtidig med en appel til beboerne og borgere, som færdes i bymidten:

"Jeg håber, folk vil reagere, hvis de hører noget larm, og kontakte politiet. Og hvis man lige er ude og gå tur med hunden om aftenen og ser noget - så sig gerne til. For det er ærgerligt, at der er nogen, der tilsyneladende bare bruger Torvet som deres eget tagselvbord," siger Kim Sørensen, som nu ikke længere lader nogen byttepenge ligge i kassen efter lukketid.

Er videokameraer Der er allerede videoovervågning i Hillerøds bymidte, fortæller leder af Forebyggelsescentret i Nordsjællands Politi, vicepolitiinspektør Brian Grayston.

"Der er flere trygheds- og efterforskningskameraer sat op i Hillerød. Der er opsat kameraer omkring Slotsgade og Torvet i Hillerød på grund af koncentration af voldsepisoder, utryghedsskabende adfærd samt salg og besiddelse af narkotika i nattelivet i en analyse fra 2009-2018. Området er skiltet som overvågningszone i forebyggelses- og efterforskningsmæssigt øjemed".

Flere kameraer fordeles Videoovervågningen er opsat som følge af finansloven fra 2018, hvor Søren Pape Poulsen var justitsminister. Politikerne prioriterede videoovervågning i de områder, hvor der er behov for særlig tryghedsskabende indsatser, og det er fortsat af den nuværende regering med Nick Hækkerup som justitsminister.

"Politikredsen har indtil videre fået tildelt kameraer i to puljer. Ved den første blev der etableret kameraer i Helsingør og Hillerød. Ved den anden pulje, hvor kameraopsætningen også kan ske i efterforskningsøjemed, opsættes de i Lyngby og Holte," siger Brian Grayston.