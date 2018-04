Se billedserie DM-værterne i Hillerød håber på mange tennis-tilskuere. Foto: Kim Rasmussen

Tre gange DM skal løfte tennissen

Af Tore G. C. Rich

Sæderne indenfor i Hillerød Tenniscenter er bløde og polstrede, her sidder man ikke på hård plastik som i klassiske sportshaller. Fem mand har hevet de mange rækker ud fra væggen, så de er klar til DM i indendørs tennis, som Hillerød Tennisklub på Milnersvej 35C i år for første gang er vært for.

Klubbens sportschef, Kim Hansen, håber, at rigtig mange fredag, lørdag og søndag sætter sig i sæderne og ser turneringen. For det betyder en verden til forskel for spillerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Spiller man for to tilskuere, er der hverdag. Er der mange, er der super lækkert for spillerne. Det giver gejst, siger Kim Hansen.

Han regner med, at der kommer 100-150 tilskuere lørdag og 150-200 tilskuere søndag.

Foran sæderne er center courten, hovedbanen hvor blandt andet finalerne skal spilles. Til daglig, når klubbens spillere træner, bruges center courten ikke, fordi pladsen i stedet benyttes til to tennisbaner, uden tilskuerrækkerne der er skubbet ind til væggen. De gode turneringsforhold med center court og tilskuerpladser er væsentlig årsag til, at Hillerød Tennisklub ikke alene er vært for DM i indendørs tennis i år, men også er det i 2019 og derudover har option på det i 2020, hvis både klubben og Dansk Tennisforbund er tilfredse.

- Vi er den eneste klub på Sjælland, som kan hive tilskuerpladser ud. Der har vi en unik mulighed for en center court, siger Kim Hansen.

Dertil kommer, at klubben har en af de største haller i landet. Alligevel vurderer sportschefen, at aftalen med Dansk Tennisforbund om værtsskabet nok ikke var kommet i hus, hvis klubbens pris for at holde det havde ligget tre gange over de andre klubbers. I det hele taget regner han ikke med, at klubben får et stort overskud på værtsskabet.

- Vi bruger rigtig mange penge. For os giver det et lille overskud, siger han og tilføjer:

- Vi vil rigtig gerne være med til at støtte op om dansk tennis. Vi gør det ikke for økonomien, vi gør det for at løfte dansk tennis, ved at være med til at sikre gode arrangementer.

Når de to eller tre års DM-værtsskab er forbi, håber sportsschefen, at det har givet noget ekstra til klubben.

- For vores egne spillere, når man ser sådan noget, får man lyst til at spille, det giver ekstra motivation. Og jeg håber, det giver samme oplevelse for dem, der kommer fra resten af landet, siger Kim Hansen.

Ottendedelsfinalerne blev spillet torsdag. Programmet fortsætter, fredag, klokken 15.00-23.00 med kvartfinaler, lørdag spilles semifinaler fra klokken 12.00 og finalerne spilles søndag fra klokken 12.00.

Lørdag er der også åbent hus klokken 09.00-11.00 i samarbejde med Sjællands Tennis Union. Her vil der være mulighed for at spille skumtennis, tennis på stor bane og nye tennisspillere kan få instruktion i grundslagene i tennis. Klokken 11.00-12.00 bydes der på gratis pizza til alle deltagere og social hygge deltagerne imellem. Søndag er der inden finalerne en turnering for spillere i alderen 8-10 år klokken 09.00-11.00.