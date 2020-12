Jens Jepsen spiller beatles-numre, når Skänk inviterer til ølsmagning. Pressefoto

Tre gange Bryg & Beatles på Skänk

Jens Jepsen sørger for musikken, og Skänk står for øludvalget til tre arrangementer i december

Hillerød - 06. december 2020 kl. 18:15 Kontakt redaktionen

Øl-, vin- og madbaren Skänk på Torvet i Hillerød præsenterer tre alternative ølsmagninger 9., 16. og 29. december. For baren inviterer i samarbejde med musiker Jens Jepsen øl- og musikinteresserede til Bryg & Beatles - kombineret ølsmagning og koncert.

Øllene er udvalgt, så de kombinerer årstiden og musikoplevelsen, og de serveres i selskab med Jens Jepsens fortolkninger af de bedste Beatles-sange.

"Min by" Jens Jepsen, som blandt andet er tidligere leder af Klaverfabrikken og bor i Helsingør, ser frem til koncerterne:

"Hillerød er min by og har været det i 35 år. Derfor er det altid skønt at optræde i min by, specielt når det er med nye formater og med et setup, der giver publikum en ekstra sanselig oplevelse. Jeg glæder mig meget til at kombinere lytteoplevelsen med en smagsoplevelse," udtaler han i en pressemeddelelse.

Flere arrangementer Skänk skal på linje med andre barer, cafeer og værtshuse lukke baren kl. 22 grundet de aktuelle restriktioner. Derfor må man være kreativ, og ved hjælp af støtte fra erhvervsstyrelsen er det blevet muligt at stable de tre kulturarrangementer på benene.

Barbestyrer Simon James Pettitt fortæller, at hvis de tre koncerter bliver en succes, så vil Skänk højst sandsynligt begynde at stable flere arrangementer på benene:

"Vi har tidligere ikke haft så meget opbakning til events. Men noget tyder på, at det er ved at ændre sig. Vores fornemmelse er, at borgerne i Hillerød gerne vil have, at der sker mere i deres by, og det vil vi gerne være med til at understøtte," udtaler han.

Kan streames På grund af det begrænsede antal pladser har Skänk indgået samarbejde med det lokale producerteam og lydstudie ResQ Studio, som består af Anders Kozuch og Victor Elias Thomsen. De vil gøre det muligt for andre at opleve koncerten den 29. december via stream på Skänks og Jepsens facebooksider.

Der er et begrænset antal pladser per arrangement, og interesserede skal derfor købe billetter online på forhånd på hjemmesiden 3400.skaenk.dk.