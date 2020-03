Tre anholdt midt under tyveri af motorcykel

En 53-årig mand ringede natten til onsdag klokken 02.30 til politiet og fortalte, at to personer på Selskovvej i Hillerød havde skåret låsen på en motorcykel op med vinkelsliber, og at de var ved at slæbe den væk fra stedet i retning mod Hillerødholmsalle.