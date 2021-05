40-årig mand var besiddelse af både amfetamin og ulovlig doping på sin adresse i Hillerød. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: photopixel - stock.adobe.com

Tre års fængsel for forbudt doping og salg af stoffer

40-årig mand fra Hillerød erkendte, at han ville sælge over et kilo amfetamin

Hillerød - 11. maj 2021 kl. 05:24 Kontakt redaktionen

40-årige Lennart Moe Torp skal tre år i fængsel, efter han tilstod salg af amfetamin og besiddelse af doping til eget forbrug.

Politiet fandt i mandens hjem i Hillerød den 18. februar i år 1.200 gram amfetamin, som manden blev sigtet for at være i besiddelse af for at sælge det videre til "en større personkreds".

Manden blev desuden sigtet for at have 13 ampuller med forbudte dopingmidler.

Tilståelsessag Manden erkendte sig skyldig, så sagen blev, da den var for Retten i Hillerød 18. marts, behandlet som en tilståelsessag.

Manden, som ikke er tidligere straffet af betydning for sagen, har været fængslet siden anholdelsen 18. februar.

Ingen strafnedsættelse Manden havde nedlagt påstand om rettens mildeste dom, men retten fulgte i stedet anklagemyndighedens påstand om tre år fængsel, blandt andet fordi manden opbevarede forholdsvist meget amfetamin og havde til hensigt at sælge det videre lidt ad gangen med henblik på profit. At han tilstod, førte ikke til nedsættelse af straffen.

Mdt