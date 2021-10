Se billedserie Louise Colding fik en hånd af både Nick Hækkerup og sønnen Anders, da hun var ude at hænge valgplakater op. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

Travlhed med stiger og strips: - Det er en festdag for demokratiet

Der var travlhed på gader og stræder lørdag, da valgplakaterne måtte hænges op. For Louise Colding Sørensen er dagen en festdag.

Hillerød - 25. oktober 2021

- Det vigtigste er at hænge ovre ved skolen, det er der, man går ind og stemmer. Jeg skal være det sidste, man ser, før man går ind i den stemmeboks, siger Louise Colding med glimt i øjet til det hold, der lørdag eftermiddag hjælper hende med at hænge valgplakater forud for kommunalvalget den 16. november.

Det er hendes mand, Christian Sørensen, hendes ældste søn Anders samt justitsminister og partifælle Nick Hækkerup. De står på Ny Harløsevej i Skævinge. Lige ved Kornmarkskolen afdeling Skævinge og plejehjemmet Bauneparken. Hjemmebane for Louise Colding, der er bosat mellem Skævinge og St. Lyngby.

- Hvor skal vi hen nu?, spørger Nick Hækkerup, da plakaterne på skolens parkeringsplads er sat forsvarligt fast.

- Jeg synes derover nedenunder Klaus Markussen, siger Louise Colding og peger på en lygtepæl på den anden side af vejen.

- Vil du hænge der?, spørger sønnen overrasket.

Og ja, Louise Colding vil gerne hænge under Venstres spidskandidat, så valgplakater, stige og opsætningshold bevæger sig over på den anden side af vejen.

Louise Colding har 30 af sine egne plakater med rundt og derudover plakater med Kirsten Jensen, borgmester og spidskandidat for Socialdemokratiet, samt Susanne Due Kristensen, der stiller op for partiet til regionsrådet.

Og mens nogle absolut ikke bryder sig om valgplakaterne i gadebilledet, så er Louise Colding begejstret for dem.

- Jeg ved godt, der er nogle, som synes, det ikke pynter med alle de valgplakater. Men det synes jeg. Der er noget smukt over det her og over vores demokrati. Vi pynter op til demokratiet, siger Louise Colding.

Også Nick Hækkerup holder af dagen, hvor valgplakaterne bliver hængt op.

- Det er jo en sjov konkurrence mellem partierne om at få det, man tror, er den bedste plads. Valgkamp er hårdt og mavekrilrende. Men det er også noget med god stemning, når man møder partifæller og konkurrenter, mens man er ude at hænge plakater op, siger han og tilføjer, at det jo for mange er den dag, valgkampen begynder.

- Kandidaterne, der stiller op, og medierne, som skriver om det, har været i gang længe. Men for alle dem, der også skal have hentet børn og skiftet vinterdæk på bilen, er det noget andet, der fylder. For dem bliver det synligt nu.

God arbejdslyst For Socialdemokratiet begyndte dagen med morgenmad og kaffe for alle kandidater og hjælpere hjemme hos borgmester Kirsten Jensen.

- Så fik vi lige sagt god arbejdslyst og god valgkamp til hinanden. Det er jo nu, det for alvor går i gang. Nu sover vi først igen efter den 16. november, siger Louise Colding, der stiller op til Hillerød Byråd for femte gang.

- Det bliver det ikke mindre særligt af. Så ved man jo også, hvad der er på spil, siger hun.

Med en tung ministerpost har Nick Hækkerup altid nok at se til. Alligevel synes han, det er vigtigt at bruge en lørdag på at køre kommunen tynd med valgplakater i bagagen.

- Udover at jeg er justitsminister, er jeg jo også medlem af Socialdemokratiet i Hillerød. Jeg er foreningsmedlem som alle andre, og derfor stiller jeg som alle andre medlemmer op og giver en hånd. Og så er det hyggeligt, siger den tidligere Hillerød-borgmester, der i dagens anledning har de praktiske bukser på med plads til masser af strips i de store lommer.

Holdet fortsætter med valgplakaterne, som skal hænge mindst 2 meter og 30 centimeter over jorden.

- Det passer vist meget godt, siger Louise Colding, da Nick Hækkerup står med armene strakt over hovedet og holder på en af hendes plakater.

Hendes søn holder stigen, mens hun selv kravler op for at fastgøre strips. Lidt efter er de færdige på Ny Harløsevej. Stige og valgplakater fragtes tilbage i bilen, der kører videre. På udkig efter flere lygtepæle.