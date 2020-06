Trafikuheld skabte voldsom kødannelse: Bilist foretog ulovlig u-vending

Torsdag eftermiddag omkring klokken halv fire rykkede Nprdsjællands Politi ud til et færdselsuheld på Isterødvejen nord for Jespervej i Hillerød.

Uheldet skete fordi en bilist foretog en ulovlig U-vendig, og dermed stødte sammen med en anden bil. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Der er ifølge Nordsjællands Politi ikke tale tale om alvorlig personskade.

Politi og redning arbejdede længe på stedet, hvilket gav store trafikale udfordringer og lang kødannelse i begge retninger på stedet.

Den store kødannelse fik flere bilister til at foretage ulovlige U-vendinger eller andre ulovlige manøvre for at komme væk fra køen. Det fik politiet på Twitter til kraftigt at opfordrer bilister til at lade være med det og udvis tålmodighed, således der ikke skete flere uheld.