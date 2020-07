Tirsdag aften skete der et mindre færdselsuheld på Godthåbsvej. Foto: Mikkel Prytz

Trafikuheld i vejchikane

Tirsdag aften klokken 19.28 skete der et færdselsuheld på Godthåbsvej i Hillerød. Her kom en 25-årig mandlig bilist fra Vallensbæk kørende og nåede ikke at bremse ved en vejchikane, hvor en 48-årig kvindelig bilist fra Hillerød kom kørende i modsatte retning. Den 25-årig påkørte derfor den modkørende bil.