22-årig mand er idømt 60 dages fængsel for at trænge ind i en anden mands lejlighed i Hillerød og slå ham. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Trængte ind i lejlighed og slog anden mand

En 22-årig mand blev forleden idømt 60 dages fængsel for vold mod en anden mand.

Ifølge dombogen ønskede den 22-årige at konfrontere den anden mand om et forhold med en ekskæreste. De nærmere omstændigheder fremgår ikke af dombogen.

Den 22-årige huskede, da sagen var for Retten i Hillerød, at han var voldsomt beruset, og at han gik ind i lejligheden. Men så husker han ikke mere og nægtede sig skyldig i overfaldet.