Børne, Familie og Ungeudvalget lægger nu op til, at det specialiserede børneområde skal nytænkes og forbedres, ifølge udvalgsformanden Peter Frederiksen (V). Blandt andet historierne om de børn, som Jasper der ses her på billedet, der ikke har gået i skole i længere tid, har gjort indtryk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Trængt børneområde skal reformeres

Hillerød - 13. juni 2019 kl. 05:31 Af Anna Törnqvist Jensen

I alt 14 høringssvar har politikerne i Børne, Familie og Ungeudvalget skulle behandle i forbindelse med, at specialundervisningsområdet og økonomien på området er blevet set efter i sømmene af konsulentfirmaet Rambøll.

Området blev sat under lup, fordi specialundervisning i årevis har kostet kommunen dyrt og gentagne gange har overskredet budgettet. I år er der afsat 69,1 millioner kroner på området, men forventningen er allerede, at forbruget vil ende på 75,2 millioner kroner. Derfor skal der gøres noget, og Børne, Familie og Ungeudvalget lægger nu op til en reform af området.

- Der er lagt op til, at området skal have flere penge, så de minusser, vi har set det seneste stykke tid, kan gå i nul. Vi vil permanent få afklaret den diskrepans, der har været mellem budget og forbrug. Det handler bare om, at det er en konstatering af, at det budget, der har været tildelt, ikke har været det rigtige budget, siger Peter Frederiksen (V), formanden for udvalget.

Men det er ikke kun budgettet, som skal justeres. Også den måde, som kommunen håndterer sagerne på området, skal gentænkes.

- Vi vil ændre den måde, vi møder borgerne på, og både se på visitation og sagsbehandling. Vi vil også se nærmere på de tilbud, vi har, og se, om der er andre, der gør det bedre andre steder, og om vi kan blive inspireret, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- Derudover vil vi også bruge den faglighed, vi har, på vores specialskoler i forvejen, og den viden, skolerne har, om autisme, så vi kan bringe den i spil på andre områder. Vi lægger desuden op til, at der ansættes en socialfaglig jurist, som kan være med til at sikre, at vi hele tiden forstår de afgørelser, som Ankestyrelsen foretager, og vi ikke sender de samme typer afgørelser af sted flere gange. Det skulle selvfølgelig alt sammen gerne være til gavn for borgerne i den sidste ende, siger han.

Mette Thiesen (NB), der er medlem af Børne, Familie og Ungeudvalget, er dog utilfreds med planerne.

- De går videre med en reformtilgang, som lægger vægt på, at flere skal inkluderes i almenområdet og sætter tal på, hvor mange der skal inkluderes. Det er ligesom med inklusionsloven, hvor man bestemte, at 96 procent af alle børn skulle inkluderes, og det betød, at rigtig mange kommuner tvangsinkluderede børn uden at kigge på det enkelte barn. Jeg synes, det er en forkert vej at gå. Det er et område, hvor vi kan se, at det ikke bliver løst tilfredsstillende i forvejen, så vi må se på det i stedet for at sætte det ind i et regneark og se, hvor der kan spares, siger Mette Thiesen og fortsætter:

- Det er nogle af samfundets allermest sårbare mennesker, der her er tale om, og dem skal vi holde hånden under. Området er så presset, så vi skal ikke til at lave bevidste besparelser.

