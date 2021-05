Trærækken på Slangerupgade skal formentlig erstattes med en ny. Foto: Thomas Kellermann

Træer på Slangerupgade får svært ved at overleve

Hotelbyggeriet på Markedspladsen gør det vanskeligt at bevare trærækken på Slangerupgade. Medmindre man går på kompromis med krav til forsinkelse af regnvand, står de der næppe efter hotellets tilblivelse. Dog er der planlagt en løsning

Hillerød - 05. maj 2021

Selvom de ikke er med til at udgøre uhyre sjælden biodiversitet eller står som kæmpe naturmastodonter, har de ni platantræer på Slangerupgade stået der i flere årtier og er med til at gøre vejen hyggelig.

Men i forbindelse med det nye hotelbyggeri på Markedspladsen, bliver træerne sandsynligvis fortid.

Lokalplanen for byggeriet havde ellers som intention at forsøge at bevare trærækken, men den intention kan ikke realiseres, fremgår det af en sagsfremstilling hos Hillerød Kommunes arkiketur-, byplan og trafikudvalg.

For det nye hotelbyggeri gælder nemlig, at der skal etableres en kælderudgravning med såkaldt spuns - en form for væg af jern, der kan holde på jord, vand eller lignende - som skal placeres så tæt på fire af træerne, at de ville skulle fældes. Skulle det derimod være tilfældet, at der ikke etableres en spuns, ville de udgravninger, der skulle udføres, berøre hele trærækkens rodzone, hvorfor hele rækken skulle fældes.

En af måderne, træerne kunne bevares på, ville være, hvis krav om forsinkelse af regnvand reduceres. Jævnfør spildevandplanen forholder det sig nemlig sådan, at der skal etableres et forsinkelsesbassin til regnvand. Det bassin vil kræve et areal på 5 x 36 meter, hvilket vil gøre, at minimum fire af træerne i rækken skulle fældes. Men selvom bygherre altså ser en mulighed for at bevare dele af trærækken, hvis kommunens krav til forsinkelse af regnvand reduceres, har kommunens forvaltning sagt til bygherre, at der ikke vil blive ændret på kravene.

Ny trærække Det ser med andre ord sort ud, hvis man havde gjort sig forhåbninger om, at de ni eksisterende platantræer på Slangerupgade fortsat står efter opførelsen af det nye hotelbyggeri.

Dog fremgår det også af sagsfremstillingen, at kommunen vil afkræve af bygherren, at der genplantes platantræer med "gode vækstforhold".

Den valgte træstørrelse er omkring syv meter høj og har en kronebredde på godt fire meter.

Dan Riise (V), der er formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget i Hillerød Kommune, håbede i sin tid, at træerne kunne bevares.

"Det bekymrede i sin tid byrådet og borgerne, men byggefirmaet og dets arkitekt sagde, at der ikke bliver rørt ved træerne. Nu viser det sig så, at de ikke kan bevares," siger han og tilføjer, at han er enig med forvaltningen i, at det ikke ville være fordelagtigt at forsøge at bevare nogle af træerne og samtidig risikerer, at de dør.

"Jeg tror, vi er bedre tjent med at få hele rækken fjernet og få en ny".

Samtidig er det vigtigt at understrege, at de nye træer, der plantes, er nogle tilsvarende den række, der står i dag, siger Dan Riise:

"Det skal ikke være små blomsterpinde, men samme størrelse, og så må vi jo om nødvendigt sige, at der ikke er brugstilladelse til byggeriet, før de står der. Vi har hele tiden sagt, at hvis træerne skal fældes, må der komme nogle nye".

Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune

Illustration af det kommende byggeri og træerne på Slangerupgade. Foto: Mikkelsen Arkitekter