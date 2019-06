Se billedserie To unge tyske turister blev lørdag eftermiddag fanget på bådebroen nær Torvet, da et stort træ væltede tæt på dem. De kom lykkeligvis ikkke noget til, og så kom færgen. Foto: Niels Idskov

Træ vælter - færgen redder to turister

Hillerød - 23. juni 2019 kl. 15:05 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Bergqvist har i sine fem år som skipper på Den lille Færge på Slotssøen ikke oplevet noget lignende.

- Det er glædeligt, at ingen kom til skade, for det kunne da være gået frygtelig galt, siger manden, der sammen med sin makker Søren Marcher kom på en ret special opgave lørdag eftermiddag ved 16.30-tiden.

De to skippere på færgen måtte simpelt hen undsætte to turister på bådebroen nærmest Torvet, idet et kæmpe stort træ uvist af hvilken årsag var væltet ned midt på den lille bro. Der er tale om et træ på over 10 meters længde og med en ubekendt vægt, der angiveligt kunne have slået en håndfuld mennesker i hjel med ét slag.

En nabo til området ved Slotssøstien hørte omkring kl. 16 et kæmpe knald og fandt ud af, at et stort træ placeret mellem søsti og søbred var væltet. Der var to personer på broen, to tyske turister, en mand og en kvinde i tyverne.

Det var en kvinde, der på Torvet antraf Bergqvist og Marcher på færgen, der netop havde lagt til og skulle tage nye passagerer ombord til deres sidste tur på søen lørdag. Ifølge Bergqvist havde kvinden også ringet 114, men uden udbytte. Nu baf han folkene på Den lille Færge om hjælp.

- Hun fortæller os, at der er væltet det her træ, og det første jeg tænker, er, at bare der ikke er sket noget. Jeg må indrømme, da jeg ser træet, at det ikke er et af af de allermindste. Nå, men vi fortæller passagerne, at vi lige må en lige omvej først, og vi samler de to unge mennesker op og tager dem med ombord, fortæller Henrik Bergqvist.

Det viste sig, at de to tyske turister ikke var specielt forfærdede, men virkede afklaret, og de indvilgede i, at tage turen med båden den halve time, som den varer fra (tæt på) Torvet og tilbage igen.

- De var selvfølgelig blevet forskrækket, men de var ved godt mod, fortæller skipper Bergqvist, der faktisk modtog bifald under redningsaktionen.

- Ja, der stod nogle inde ved søbredden og klappede, men vi gjorde jo bare det, vi skulle, afslutter han.

Det er ikke første gang, at der vælter store træer i Hillerøds skovrige natur. I maj sidste år væltede en kæmpe bøg i Slotshaven. Heller ikke her kom nogen til skade.