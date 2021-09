Der var medaljer til alle, da Skovbogård Rideklub holdt Figurridning. Her er det fra venstre: Agnes Frederiksen, Ida Lindberg, Mille Barker og Julie M. Hansen. Pressefoto

Traditionsrig rideopvisning stærkt tilbage efter corona

35 børn og unge var til hest, da Skovbogård Rideklub afholdt traditionsrig rideopvisning

Hillerød - 07. september 2021 kl. 16:38 Kontakt redaktionen

Skovbogård Rideklub i Hillerød afholdt i weekenden 4.-5. september den store, årlige rideopvisning "Figurridning". 35 børn og unge i alderen seks til 15 år deltog.

Arrangementet foregik over to dage. Lørdag blev heste og ponyer striglet og flettet til den helt store guldmedalje. Søndag var venner og familie mødt talstærkt op for at se rytterne i aktion. Omkring 100 mennesker var samlet for at heppe på de unge ryttere.

Medaljer til alle Inddelt i hold viste rytterne, hvad de har lært i løbet af året. På grund af corona har tilskuerantallet til undervisningen været begrænset i lange perioder, så derfor var spændingen da også ekstra stor blandt rytterne, der nu skulle præstere foran venner og familie.

Som en overraskelse havde nogle af klubbens mere rutinerede ryttere forberedt en kvadrille, hvor de red ved siden af hinanden to og to.

Herefter sluttede dagen med fælles præmieoverrækkelse og æresrunde til fods, mens publikum klappede i takt.

Traditionen tro fik alle ryttere overrakt både diplom og medalje af klubbens formand.

Dejligt at være tilbage Figurridning har været afholdt siden 1992 og nåede altså at runde 27 år i streg, inden corona satte en stopper for arrangementet sidste år. Derfor var glæden da også ekstra stor over, at klubbens ryttere endelig kunne lave opvisning for et større publikum.

"Børnene har virkelig glædet sig. De har været spændte og måske lidt nervøse over at ride foran et stort publikum, men det er fantastisk at se, hvor glade og stolte de er bagefter, når alle har fået en medalje om halsen. For os som klub er det også dejligt for alvor at kunne invitere folk indenfor igen. Vi er da også pavestolte over, hvor dygtige vores små ryttere er," siger Christina Ellegaard, formand for Skovbogård Rideklub.