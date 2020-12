Traditionsrig koncert med Die Herren udskydes

»Det skulle være den 10. gang i det 10. år for De Røde Veste, at vi præsenterede Die Herren den 28. december for en feststemt skare i en fyldt Støberihal, det bliver desværre ikke i år«, skriver han.

»Det bliver selvfølgelig kun for en lille udsøgt skare, der kommer til at opleve intimkoncert med Die Herren. 150 havde sikret sig billet til i år. Alle har både fået tilbudt at gemme billetten til februar og fået tilbudt refundering. Når den øvelse et afsluttet, skal der nok være enkelte billetter igen til salg«, skriver Ole Christiansen.