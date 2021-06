Tradition genoptaget: Ældre og ensomme mødtes på højskole

Lions Hillerød er arrangør af opholdet, som i år havde deltagere fra Lionsklubber fordelt over hele Sjælland, i alderen fra 65 år til over 86 år.

Sang og foredrag

"Henning og Nete Brøgger fra Lions Hillerød var værter under hele opholdet og gjorde et stort og utrætteligt arbejde for, at alle skulle føle sig godt tilpas. Hver morgen var der morgensang i haven på bedste højskolevis, og dagsprogrammerne var fyldte med spændende foredrag, udflugter og underholdning om aftenen. Alle havde haft en god uge på Tisvilde Højskole, og det var helt vemodigt for nogle at tage afsked med de nye venner," skriver Lions Hillerød i en pressemeddelelse.