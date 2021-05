Se billedserie Hillerød Kommune købte i 2020 ind for 4,4 millioner kroner hos Nemlig.com, mens 85 borgere, der er visiteret til indkøbshjælp, kan bestille deres dagligvarer hos Intervare. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Tortzen vil droppe nemlig.com lige nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tortzen vil droppe nemlig.com lige nu

Hillerød - 31. maj 2021 kl. 09:07 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Forvaltningen i Hillerød Kommune venter stadig på en rapport fra Københavns Kommune, som har undersøgt forholdene hos Intervare, som ejer nemlig.com. Men Tue Tortzen (Ø) mener ikke, der er mere at overveje - Hillerød Kommune skal ikke foretage flere indkøb hos de to firmaer.

- Jeg foreslår, at vi beslutter i dag, at vi ikke kan være bekendt, at vi bliver ved med at beskæftige en virksomhed, der har slavelignende forhold, sagde han ved byrådsmødet onsdag.

Hillerød Kommune købte i 2020 ind for 4,4 millioner kroner hos Nemlig.com, mens 85 borgere, der er visiteret til indkøbshjælp, kan bestille deres dagligvarer hos Intervare.

Frederiksborg Amts Avis skrev 20. maj om, at Københavns Kommune afleverede sin rapport til Helsingør Kommune den 18. maj. På baggrund af rapporten har Københavns Kommune krævet tilbagebetaling på 419.000 kroner til seks chauffører, på grund af grov underbetaling og manglende ferie. Kontrollen konstaterede, at chaufførerne arbejdede i op til 12 timer om dagen med tunge løft af kasser.

Hillerød Kommune afventer dog stadig denne rapport.

Til Hillerød Kommune har nemlig.com oplyst, at man vil hæve afregningen overfor transportvirksomhederne, så det fra d. 1. juni er et krav, at de skal aflønne deres chauffører med en månedsløn på minimum 24.000 inkl. pension, men plus feriepenge for en 37 timers arbejdsuge.

Men det er slet ikke godt nok, lyder det fra Tue Tortzen.

- Det svarer nøjagtig til mindstelønnen de første ni måneder i 3F's chaufføroverenskomst med arbejdsgiverforeningen. Derefter er mindstelønnen 25.276 kroner om måneden, siger han, som kalder chaufførerne for falske selvstændige, som nok på papiret er selvstændige virksomheder, men ikke selv planlægger deres arbejde, men er underlagt intervare og nemlig.com.

- Det er påvist, at nemlig.com stiller deres ansatte ringere end de kollektive overenskomster, siger han.

Borgmester Kirsten Jensen sagde ved byrådsmødet, at sagen bliver behandlet på næste møde i Økonomiudvalget.

- Men vi venter ikke på det. Vi er i fuld gang med at arbejde på den her sag sammen med de nordsjællandske kommuner, og Hillerød Kommune har kontakt med nemlig.com og intervare. Forvaltningen vil handle i forhold til nemlig.com og Intervare, og vil lægge en sag op til beslutning i byrådet, hvis der er noget der skal træffes beslutning om, som ikke er så oplagt, at forvaltningen selv kan gøre det, sagde hun.

Rundt om bordet i byrådssalen var der onsdag generelt bekymring over Hillerøds indkøb hos de kritiserede virksomheder.

- Ligeså højt vi elsker konkurrence i Venstre, ligeså lidt synes vi om unfair konkurrence. Det straffer de virksomheder, der gør sig umage med overholde regler og love og aftaler og opføre sig ordentligt. Kan man ikke overholde reglerne, har man ikke noget at gøre i vores kommune, sagde Klaus Markussen (V), som dog ikke bakkede op om Tue Tortzens indkøbsstop.

- Vi er tilfredse med, at vi får en behandling af det i Økonomiudvalget, og håber det bliver det næste, sagde han.

Også SF, Radikale og DF bakkede op om, at det nu skal undersøges til bunds.

Nikolaj Frederiksen (K), smente dog ikke, Hillerød Kommune skal foretage sig noget.

- Det er en lovlig virksomhed. At tale om falske selvstændige er uanstændigt. Det er selvstændige, der knokler hårdt. Konservative kan ikke tilslutte sig det her forslag, sagde han, og også Mette Thiesen (NB) var imod, at byrådet skal beskæftige sig mere med nemlig.com og Intervare, det ville hun hellere overlade til forvaltningen.

relaterede artikler

DEBAT: Hillerød kommune må være sit ansvar bevist 03. maj 2021 kl. 16:13

Kommuner overvejer brug af Nemlig 26. april 2021 kl. 04:33