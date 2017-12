I denne byrådsperiode har Tue Tortzen og Fælleslisten været centrale i byrådet. I den kommende periode kommer Tue Tortzen som Enhedslistens repræsentant, mere ud i periferien af byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Tortzen mister magt i byråd

Hillerød - 13. december 2017

Da Venstre og Socialdemokratiet delte magten og delte ud af magten i det nye byråd, var der ikke meget at komme efter for Enhedslisten.

Partiet, som i dag sidder i byrådet med to mandater under navnet Fælleslisten, har kun ét mandat i det nye byråd, og indehaveren af det mandat, Tue Tortzen kan se frem til fire år med langt mindre mulighed for indflydelse end han er vant til. Han må vinke farvel til både den tunge post som formand for miljø- og teknikudvalget og sin plads i det magtfulde økonomiudvalg.

Tilbage er to menige udvalgsposter i det nye udvalg for natur, miljø og klima og udvalget for erhverv, beskæftigelse og turisme, samt en plads i bestyrelsen for Hillerød Forsyning.

- Vi er blevet ofret for at sige det lige ud. Men havde vi ikke været med i konstitueringen havde vi kun fået en enkelt post, som vi ikke selv kunne bestemme, siger Tue Tortzen, som ærgrer sig over, at valgmatematikken og de indgåede valgforbund endte med at give Enhedslisten en enkelt mandat, mens eksempelvis Radikale fik to. Enhedslisten opnåede 1670 stemmer, mens radikale fik 1608 stemmer.

- Vi fik flere stemmer end de radikale. Og så føler man sig foranlediget til at fratage mig pladsen i økonomiudvalget. Det er jeg ikke tilfreds med, og det har jeg også sagt til Kirsten Jensen, siger han.