Topløbere sprinter gennem byens gader

FIF Orientering stiller med 25 løbere, men endnu flere frivillige er på banen, når klubben i weekenden 26.-27. maj er vært for DM i Sprint Orientering. Løbet kommer til at foregå i det centrale Hillerød, og det er lidt af et særsyn med topsport i og omkring byens stræder, baggårde og grønne områder. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er over 500 løbere i aktion om lørdagen, så det kræver en hel masse af klubben, hvorfor der er 75 frivillige i sving, fortæller Bo Simonsen, formand for FIF Orientering. Sprint Orientering er en relativ ny disciplin indenfor sporten, men FIF´erne møder velforberedte op.

Bo Simonsen og Ulrik Staugaard kommer lige fra klubtræning i et område nær Skansebakken, da de stiller til denne snak om begivenheden. Netop i området omkring Skansebakken og Fredskovhellet har FIF været vært for et VM-testløb eller rettere udtagelsesløb på den relativt korte distance - alt efter hvor hurtigt man opdage posterne - og med en vindertid på omkring 15 minutter. Det er et godt sted at øve sig i denne kvik-udgave af orienteringsløb - dog stadig med kort og kompas.