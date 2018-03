Dorte Dahl, stadig eliteløber, og nu sportschef i Firmaidræt Hillerød.

Topløber ny sportschef i firmaidrætten

Hillerød - 16. marts 2018 kl. 11:56 Af Niels Idskov

Efter næsten 10 år ved roret har Firmaidræt Hillerøds sportschef Kjeld Myhre valgt at søge nye udfordringer. Men afløseren er allerede fundet i form af 52-årige Dorte Dahl, der er en kendt person i idrætsmiljøet i Hillerød og Nordsjælland. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dorte Dahl er igen bosat i Hillerød, efter en kort periode i udlandet, hvor hun bl.a. har trænet bjergløb som deltager på det danske landshold i ultra trailløb. Selvom alderen burde indikere, at Dorte Dahl er tidligere eliteudøver, så er hun stadig med i den absolutte danske elite indenfor trailløb og ultraløb.

Som sportschef for firmaidrætten skal Dorte Dahl dog arbejde med breddeidræt for især virksomhederne og arbejdspladserne i Hillerød og omegn.

- Vi er sikre på, at vi med ansættelse af Dorte Dahl har gjort et scoop. Dorte er super professionel, men har samtidig den rigtige empati for bredden og vigtigheden i at der også skal være plads til det sociale fællesskab, udtaler formand Peder Bisgaard.

I stort set hele Dorte Dahls erhvervskarriere har hun arbejdet med idræt/sport, der ligger hendes hjerte nært både som aktiv og iværksætter. Hun har et solidt kendskab til foreningsmiljøet både på lokal- og landsplan og har været initiativtager til diverse store idræts events som trailløb i DGI og MTB maraton.

Hun har også kendskab til de største danske idrætsorganisationer, både ved at have arbejdet der selv, ved at være elite-idrætsudøver samt for at have siddet i Aktivkomiteen en årrække. Derudover er hun uddannet træner og idrætscoach samt har stort kendskab til idrættens fysiologiske og mentale processer.

- Jeg brænder for at alle, motionist som eliteudøver, gammel som ung, får bevægelse og idræt som en naturlig integreret del af deres hverdag og har med glæde observeret, hvorledes man opnår fysisk og mental sundhed ved at dyrke idræt, siger den nytiltrådte sportschef.