Se billedserie Grødeskæreren var på arbejde mandag i denne uge, da åkander blev høstet i Teglgårdssøen. Foto: Allan Nørregaard

Tonsvis af fisk og åkander hives op af sø

Hillerød - 14. oktober 2020 kl. 04:56 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Teglgårdssøen bliver i disse dage en hel del renere. Virksomheden Fiskeøkologisk Laboratorium er i gang med et projekt, der går ud på at biomanipulere fiskebestanden ved at fange de fredfisk, der spiser søens mindre dyr.

Problemet er, at fredfiskene spiser de mindre smådyr, der normalt æder planteplanton i søen, og derfor bliver søen meget beskidt. Udover fiskene høster firmaet også åkander for at genskabe søens naturlige balance og sikre klarere vand i søen og større biodiversitet.

Projektet har kørt i 2019 og fortsætter 2020 ud. I denne periode er der fjernet i alt 947 kilo fredfisk og 19,4 tons åkander, hvilket svarer til en tørvægt på 3,2 tons, oplyser Hillerød Kommune. Vandet har i løbet af projektet gået fra en sigtdybde på lidt over 30 centimeter til at man nu kan se bunden på 120 centimeters dybde. Det har blandt andet betydet, at man har observeret mange forskellige undervandsplanter, som ikke var der inden projektet.

- Vi er meget tæt på at være færdige, og vi har fisket stort set alt det, vi skal. Nu er der en meget fin undervandsvegetation og en flot fiskebestand, fortæller projektleder i Fiskeøkologisk Laboratorium, Jens Peter Müller.

Han oplyser, at en del af de fisk, der er blevet fanget, bliver brugt til at fange undslupne mink. Nogle af fiskene overtager Hundested Fiskeexport, og de ender som blandt andet proteinpulver og biogas.

- Det handler om, at søen ikke bliver for belastet med næringsstoffer igen, for det er det, der oprindeligt har gjort den beskidt. Men nu burde den som udgangspunkt kunne passe sig selv, siger Jens Peter Müller.

Velbesøgt badesø Teglgårdssøen blev i juni taget i brug som badesø, og Hillerød Kommunes forvaltning er lige nu i gang med at lave en evaluering af den første sæson, som politikerne i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget bliver præsenteret for i næste måned. Derfor kan sektionsleder Vibeke Meno i kommunens Natur-, Miljø- og Klimaafdeling heller ikke konkludere noget endnu. Men om den første sæson siger hun:

- Der er selvfølgelig lavet badevandsanalyser, og de analyser har vist, at man godt kan bade, for analyserne har været fine. Vi har talt med gymnasiet, som jo ligger lige ud til søen, og de oplyser, at der er mange, der har brugt den. Det er jo svært for os at overvåge, hvor mange, der bader i søen, men vi har dagligt været forbi i højsæsonen for at sørge for renhold, og her kan vi se, at toiletter og skraldespande har været brugt. Men der har heldigvis ikke været nogen problemer med, at for mange har forsamlet sig ved søen, nu hvor det har været en speciel corona-sommer, siger hun.

Enhedslistens medlem af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, Tue Tortzen, der har været bannerfører for at lave Teglgårdssøen til badesø, er glad for søens første sæson.

- Jeg ville have sagt, at det er gået over al forventning, men jeg havde faktisk forventet, at den blev populær. Mange har henvendt sig og sagt, at det var en rigtig god ide at lave søen om til badesø, og jeg har ikke hørt, at der skulle være problemer med hverken skrald eller andet affald i området omkring søen, siger han.

