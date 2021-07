Se billedserie Natten til mandag ankom de første seks ud af i alt 19 dele til den nye gang- og cykelbro, der skal bygges henover Herredsvejen. De seks nyankomne brodele vejer mellem 24 og 26 ton stykket. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Tonstunge brodele ankom i mørke

Monteringen af den nye gang- og cykelbro over Herredsvejen er nu skudt i gang.

Hillerød - 20. juli 2021 kl. 05:51 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Det er midt om natten. Klokken er omkring 01, og på vejene i Hillerød, som normalt ligger forholdsvis øde hen i nattetimerne, buldrer et 200 meter langt vogntog med følgebiler pludselig gennem byens gader, efterfulgt af endnu et vogntog senere på natten. For natten til mandag ankom de første seks ud af i alt 19 dele, der skal udgøre den nye gang- og cykelbro »Frederiksbroen«, der skal bygges henover Herredsvejen, og mandag morgen blev samlearbejdet skudt i gang.

- Læssene er for tunge og for brede til, at de må køre på vejene uden følgebiler og køretilladelse, og så er det mindre forstyrrende for den øvrige trafik, hvis vi fragter læsset om natten, siger Morten Graves Petersen, der er projektchef hos virksomheden JMC, en af de virksomheder, der er en del af broprojektet.

Klar til september På byggepladsen mandag formiddag går projektchefen rundt på byggepladsen, hvor der kommer til at være fart på de næste par måneder, for broen skal efter planen stå klar til september.

- De næste seks dele kommer om senest fire uger, og resten af delene ankommer midt i august, siger projektchefen, inden han slår hen i engelsk for at guide nogle af de medarbejdere fra den virksomhed, som har leveret de første seks dele.

Vogntog fra Polen Delene til den nye bro kommer fra JMC's værksted i Polen. Det første vogntog med brodele blev sendt afsted fra byen Szczecin i Polen fredag omkring midnat med kurs mod Swinoujscie. Herfra gik turen videre med færge til Trelleborg i Sverige, hvorfra de to vogntoge kørte videre til Danmark via Øresundsbroen.

- Broen, der er lavet af stål, er blevet lavet hos vores værksted i Polen, så broen bliver leveret færdig i 19 dele, og så skal vi bare samle den, siger projektchefen og fortsætter:

- En stålbro er hurtigere at montere og sætte op, end en betonbro er, og så er en stålbro slankere og mere elegant, siger Morten Graves Petersen om den nye bro.

Herredsvejen spærres Under monteringsarbejdet bliver det desuden nødvendigt at afspærre Herredsvejen, men heldigvis kun for en kort stund, oplyser projektchefen.

- Vi kommer til at skulle lukke Herredsvejen af i omkring seks timer på et tidspunkt i starten af august. Det er selvfølgelig irriterende i forhold til trafikken, men det er heldigvis billigt sluppet i forhold til, hvis det var en betonbro, der skulle laves, siger Morten Graves Petersen.

Når broen og de to tilhørende elevatorer er monteret, skal der monteres belysning, og projektlederen oplyser, at tidsplanen indtil videre ser ud til at holde.

Det er M. Goldschmidt Holding, der står bag byggeriet af Frederiksbroen, der er tegnet af arkitektfirmaet Holscher Nordberg.