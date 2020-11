Se billedserie Politikerne er begejstrede for det bydelshus, som Ikano Bolig vil bygge i Ullerød. Her ses direktør René Brandt, som selv bor i Gadevang og har oplevet fordelene ved bydelshuset Jordnær. Foto: Allan Nørregaard

Tomlen op til ny lokalplan for bydelshus i Ullerød

Frivillige og beboere skal samles om bydelshuset 'Nærvær', som Ikano Bolig vil bygge, men som kræver en ny lokalplan i Ullerød

Hillerød - 26. november 2020 kl. 05:54 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det kommende bydelshus med beboerdrevet café og værksted på Cirkelbuen i Ullerød kræver en ny lokalplan - og den vakte begejstring i Arkitektur Byplan og Trafikudvalget:

"Det er et super projekt - det var lige før, der var jubel hele vejen rundt i udvalget," siger formand Dan Riise (V) efter mødet 3. november.

'Nærvær' Ikano Bolig bygger i øjeblikket 39 rækkehuse og 84 lejligheder på vejen, hvor der også er solgt de fleste af 29 udstykkede parcelhusgrunde. En del af projektet har været at bygge et fælleshus med navnet 'Nærvær' til beboerne, men da lokalplanen ikke giver mulighed for at bygge bydelshuset med café og mulighed for detailhandel, skal der altså nu udarbejdes en ny lokalplan.

ABT-udvalget sendte tomlen i vejret for første skridt på vejen - den startredegørelse, som politikerne behandlede på mødet.

"De vil drive projektet ligesom købmandscafeen Jordnær, som er drevet af frivillige i Gadevang. Det er super, at de vil bygge og drive stedet på den måde. Og det er tænkt ind, at stedet er til alle - det er ikke kun deres eget projekt, men alle i Ullerød Nord har mulighed for at benytte sig af det og få glæde af det," siger Dan Riise.

Ikano Bolig ønsker at opføre bydelshus på 151 kvadratmeter i én etage med fire p-pladser og en handicapplads.

"Gør en forskel" Ikano Boligs administrerende direktør René Brandt flyttede selv til Gadevang for 12 år siden og sidder i bestyrelsen for Jordnær.

"Jeg har været så heldig at se, hvad Jordnær har gjort for Gadevang. Det, at man får en fysisk lokation, hvor folk kan mødes, enten ved at man er frivillig eller tager ned for at spise en pizza, betyder meget," har han tidligere fortalt til Frederiksborg Amts Avis.

Dækker driftsunderskud Ikano Bolig bygger bydelshuset, som efterfølgende skal drives af frivillige. Salg i caféen samt fællesspisninger og andre arrangementer skal sørge for indtægterne til den selvejende forening, og Ikano Bolig vil dække et eventuelt driftsunderskud i op til tre år.

De første beboere skal flytte ind til foråret, og hele området skal efter planen være færdigt i 2022.

Borgermødet om den nye lokalplan bliver holdt online torsdag 10. december kl. 19.15-20.15. Man kan tilgå mødet via et link på kommunens hjemmeside www.hillerod.dk.