En billetkontrollør skubbede torsdag morgen en 14-årig, da hun steg ind i et tog mod Helsingør på Hillerød Station. Arkivfoto

Togkontrollør skubbede til 14-årig pige, fordi hun ikke holdt afstand

En 14-årig pige fra Græsted blev tirsdag morgen skubbet af en billetkontrollør, da hun steg ind i et tog mod Helsingør, da det holdt på Hillerød Station.

Ifølge anmeldelsen havde pigen ventet på perronen, mens de passagerer, der ankom med toget, steg af. Hun var herefter gået ind i toget, hvor hun blev opsøgt at kontrolløren, der sagde, at hun skulle holde afstand. Det hele endte med, at kontrolløren skubbede pigen ud af toget. Politiet betragter sagen som vom voldssag, oplyser Nordsjællands Politis kommunikationsafdeling.