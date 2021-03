Se billedserie Problemerne opstod i starten af februar, fortæller Henrik Holm Mortensen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Tog fik pludselig Henriks hus til at ryste voldsomt: Så skete dette her

Henrik Holm Mortensens hus begyndte pludselig at ryste voldsomt, når et tog kørte forbi. Men først da Hillerød Posten havde været på besøg, kom der afklaring på sagen

Hillerød - 19. marts 2021 kl. 05:44 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Henrik Holm Mortensen og hans familie har boet op og ned ad lokaltogenes spor i de sidste 10 år uden nævneværdige problemer - men pludselig i starten af februar begyndte huset at ryste voldsomt, når et tog kørte forbi på banen bag huset på Fredensborgvej i Hillerød.

"Det begyndte lige pludselig at ryste meget i huset. Glassene i skabene klirrede, og lysestagerne stod og hoppede på bordet, når togene kørte forbi. Det var ret voldsomt," siger han.

Fugerne slap Familien tog kontakt til Lokaltog og fortalte, hvad de oplevede. Lokaltog havde netop afsluttet noget sporarbejde og troede, at årsagen til fejlen var opstået her. Men da de tog ud på skinnerne og kiggede efter, kunne de ikke finde nogen fejl.

Men enkelte tog gav stadig store rystelser, og det var så slemt, at fugerne begyndte at slippe i flere rum i stuen. En dag var det så slemt, at Henrik Holm Mortensens søn, som var hjemme med online undervisning, ringede til sine forældre, fordi han simpelthen var nervøs for husets forfatning.

Familien kontaktede derfor igen Lokaltog, som denne gang gav familien beskeden om, at minimum ét af togene var i stykker. På grund af hårde opbremsninger var hjulene blevet beskadigede og lavede derfor de voldsomme vibrationer i jorden, når togene kører.

"Vi fik også oplyst, at de havde fået en lang række klager over det, men at de ikke rigtigt kunne gøre noget ved det, fordi de ikke havde erstatningstog, som kunne sættes ind," siger Henrik Holm Mortensen, som efter flere opkald rundt til andre instanser som Banedanmark og Miljøstyrelsen fik at vide, at han selv skulle bekoste en måling for at dokumentere rystelserne.

Magtesløse Familien følte sig magtesløs og meget frustrerede, da de frygtede for, hvad der kunne ske af skader på huset. Samtidig var de uforstående over for, at Lokaltog havde erkendt problemet, men ikke gjorde noget for at løse det.

"Vi ville jo allerhelst bare have det ordnet, uden vi skulle slås med at få lavet målinger, som jo heller ikke er gratis at få udført," siger Henrik Holm Mortensen.

Beklageligt Hillerød Posten kontaktede Lokaltog i fredags, og pludselig skete der noget i sagen. Få timer efter opkaldet fik Henrik Holm Mortensen en mail om, at Lokaltog beklager de gener, som familien havde oplevet på grund af togdriften, og at de havde taget det tog, som var problemet, ud af drift.

Kurt Lauridsen, sekretariatschef i Lokaltog, har sendt følgende kommentar på sagen til Hillerød Posten:

"Det er både ærgerligt og meget beklageligt, når vores naboer pludselig oplever uventet støj fra togdriften. Og vi er rigtig glade for, at naboerne hurtigt kontaktede os, så vi kunne få løst problemet. Som altid i den slags sager satte vi omgående en undersøgelse i gang for at finde kilden til støjgenerne. Det er vores erfaring, at skinnerne oftest er årsagen til problemet, så derfor blev skinnerne på den ramte strækning undersøgt og slebet. Det viste sig desværre, at årsagen ikke var skinnerne, så næste skridt var at finde det eller de togsæt, som kunne være årsagen til støjen, der kører på strækningen, og det gav heldigvis resultat. Toget er nu midlertidigt taget ud af drift, mens vi venter på de reservedele, der skal udskiftes for, at toget igen kan køre støjfrit. Vi beklager meget, at naboerne i en periode har været ramt af de generende støjgener".

Ifølge Lokaltog modtog de den første henvendelse fra Henrik Holm Mortensen om problemerne den 16. februar, og toget blev taget ud af drift 12. marts.

Frustrerende forløb Henrik Holm Mortensen ser nu sagen som afsluttet. Han mener, at der næppe er nogen tvivl om, at det satte skub i tingene, da Hillerød Posten henvendte sig. Han ærgrer sig nu over forløbet:

"Det har været et frustrerende forløb, og det har været irriterende, at det skulle tage så lang tid. Reelt ved vi stadig ikke, om der er kommet skader på huset. Men Lokaltog har nu været meget imødekommende her til sidst og garanteret os, at det pågældende tog ikke kommer tilbage på banen ved vores hus," siger han.

