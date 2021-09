Tøvende unge tager stikket

Se billedserie Ahmet Demir fra Hillerød Handelsskole vaccinen fredag eftermiddag. Han har tøvet, men følte sig overbevist om, at vaccination var det mest sikre. Foto: Allen Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Flere tøvende unge tog stikket, da Region Hovedstaden vaccinerede unge på Hillerød Handelsskole og Hillerød Handelsgymnasium.

Hillerød - 04. september 2021 kl. 15:32 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Mange unge mangler at blive vaccineret, og derfor får alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Region Hovedstaden besøg af et hold, der kan vaccinere elever og studerende på skolerne.

I sidste uge var regionens vaccinatører ude på Hillerød Tekniske Skole. Vaccinationsteamet havde medbragt 22 doser Moderna-vaccine og fik brugt 20.

Fredag var turen kommet til eleverne på Hillerød Handelsskole og Hillerød Handelsgymnasium.

Mange unge er tøvende over for at tage stikket. Det fortæller uddannelseschef Conni Vang Jensen i klasselokalet, der er omdannet til vaccinationslokale. Gardinerne er trukket for. Blå skillevægge skærmer området, hvor eleverne sidder, når de får nålen stukket i armen. Kontorstole står klar til at sidde på under observationen.

- Flere vil gerne vente og se. Man stiller spørgsmål til, om vaccinen nu er sikker nok, fortæller Conni Vang Jensen.

En ung mand i rød Hilfiger-t-shirt stikker hovedet ind i vaccinationslokalet, men tøver med at træde ind.

Connie Vang Jensen opfordrer ham til at komme indenfor og blive vaccineret.

- Jeg skal ikke vaccineres. Jeg venter lidt, siger han.

- Når jeg kan, så kan du også, prøve Connie Vang Jensen.

- Hvor længe er de her? Jeg tænker lige over det, siger den unge mand og smutter igen.

Lidt senere har adskillige elever taget imod vaccinetilbuddet, og to af dem sidder på kontorstole til de obligatoriske 15 minutters observation efter stikket.

- Jeg bliver immun Handelsskolestuderende Ahmet Demir fortæller, at han først og fremmest tager vaccinen, fordi han mener, at han uanset hvad på et eller andet tidspunkt skal have den.

- Det er nemmere for mig, så jeg ikke skal testes hver uge, og når jeg får det andet stik, så er jeg immun over for Covid, siger han.

Han har godt fået en besked i sin e-boks om, at han selv kunne bestille tid til en vaccine, men han har ventet med at tage imod tilbuddet.

- Jeg har ventet lidt for at se folks reaktion på det, og så fik jeg den her oplagte mulighed (for at blive vaccineret på skolen, red.), siger Ahmet Demir, der vil anbefale andre unge at tage imod stikket.

Også Rasit Bozkurt har tøvet med at lade sig vaccinere, men er nu kommet i gang.

- Jeg vil ikke testes hver uge. Det her er den sundeste måde, fordi jeg bliver immun, siger han om grundene til, at han har taget imod tilbuddet om vaccination, frem for at fortsætte med at lade sig teste hver uge.

Han har også fået en besked fra det offentlige med et tilbud om at bestille en tid til vaccination.

- Så tænkte jeg, at jeg ville vente og se, hvad folk gjorde, hvad min familie gjorde og mine venner. Jeg tænkte, at det var bedst lige at vente lidt, siger Rasit Bozkurt.

Hans familie er blevet vaccineret, og nu er han også selv. Han anbefaler andre unge at gøre det samme, fordi han mener, det er det mest sikre.

Der var omkring 10, der blev vaccineret fredag.

- Det er vi meget godt tilfredse med, eftersom der også er idrætsdag og fest, siger Camilla Ramskov Petersen, kommunikationsmedarbejder på U/Nord.