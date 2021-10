Hillerød ByForum inviterer alle, der tør, til en rigtig uhyggelig gåtur rundt i Hillerød på fredag, hvor årets Horrorwalk afholdes. Arkivfoto: Frederik Frost Foto: FREDERIK FROST

Tør du deltage? Uhyggelige skabninger og monstre indtager Hillerøds gader

Horrorwalken er tilbage - og den er ikke for sarte sjæle

Hillerød - 20. oktober 2021 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Igen i år fyldes gaderne og Søstien i Hillerød med uhyggelige skabninger og skræmmende monstre, når mørket falder på fredag den 22. oktober. Her afholdes den årlige 'Hillerød Horrorwalk' nemlig.

Horrorwalken måtte aflyses sidste år på grund af corona-pandemien, så monstrene, zombierne og alle de andre uhyggelige skabninger, der er med i Horrorwalken, er ekstra opsatte på at jage deltagerne en skræk i livet i år.

Men bare rolig. Det er ikke rigtige monstre, der deltager i Horrorwalken, selvom de ser meget ægte ud. Det er derimod en masse frivillige, cirka 80, der har klædt sig ud i deres mest skræmmende kostumer og har meldt sig til at være med til at give deltagerne i Horrorwalken et kæmpe gys, fortæller Frederik Frost, der er eventkoordinator i Hillerød ByFoum, der står bag arrangementet.

"Ideen med Horrorwalken er at give de unge og familier med større børn en anderledes - og uhyggelig oplevelse - mens man går en tur gennem byen ved skumringstid. Udover, at det er lidt eller meget uhyggeligt, alt afhængig af, hvilken rute man vælger, så er det faktisk også rigtig hyggeligt, og vi plejer at få rigtig gode tilbagemeldinger fra deltagerne," siger Frederik Frost.

Igen i år vil Horrorwalken både have en familierute, der er til dem, der gerne vil have lidt uhygge med på vejen uden at blive skræmt fra vid og sans, og en scary-rute, der er for de mere hardcore gyserentusiaster.

"På familieruten, der går fra Torvet ned ad Slotsgade til Slangerupgade, er der monstre, men de er ikke så pågående. Så her er der mulighed for at gå med uden at få det helt store chok. Hvis man så har lyst og tør, kan man fortsætte ad scary-ruten på Søstien til Torvet, der er for dem, der ikke lader sig skræmme så let. Her vil der være skruet helt op for uhyggen. Vi anbefaler dog, at børn under 12 år ikke går ad ruten på Søstien," fortæller Frederik Frost.

Det er frivillige, der har meldt sig til at være med til at jage deltagerne i Horrorwalken en skræk i livet på fredag. Arkivfoto: Frederik Frost

Aktiviteter på Torvet Inden Horrorwalken, der starter på Torvet klokken 18.30, vil der være masse af (u)hyggelige aktiviteter på Torvet fra klokken 12.

Her kan man blandt andet prøve græskarbowling, fiske i scary-fiskedammen og prøve at køre på en segway.

Der uddeles gratis lysrør til de 1.000 første deltagere i Horrorwalken.

Det er gratis at deltage i Horrorwalken. Hvis du altså tør.

Der plejer at deltage flere tusind mennesker i Horrorwalken, der starter på Torvet klokken 18.30. Foto: Frederik Frost

