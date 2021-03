To-tre nye vaccinationscentre på vej i Nordsjælland

- Der kommer 2-3 satellitter i Nordsjælland. Vi har gennem længere tid oplevet et massivt pres på Hillerød vaccinationscenter og regionen vurderer, at der ikke er kapacitet og plads nok i Hillerød til at dække den nordlige del af regionen, skriver regionen i mailen.

I går onsdag var der lang kø på to timer ud for vaccinationscentret i Hillerød, men beslutningen om at åbne nye vaccinationscentre har ikke noget at gøre med gårsdagens lange kø, skriver regionen til Frederiksborg Amts Avis.