To spritbilister stoppet

En 46-årig mand fra Nødebo-området blev lørdag aften klokken 21.38 anholdt for spirituskørsel. Manden blev stoppet på Nødebovej i Nødebo, hvor han blæste politiets alkometer op over det tilladte. Han blev derfor anholdt med henblik på at få taget en blodprøve og siden sigtet og løsladt.

Samme historie gælder for en 36-årig man fra Fredensborg-området, der lørdag nat klokken 3.16 blev anholdt på Harløsevej i Hillerød. Ud oversigtelsen for at køre i spirituspåvirket tilstand havde han ogs¨å euforiserende stoffer i blodet og er også sigtet for dette.