To politibetjente bidt af ustyrlig teenager

En ophidset teenager på stedet »skaber sig så meget«, at politiet ender med at sigte vedkommende for fornærmelig tiltale. Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi David Borchersen.

Det faldt mildt sagt ikke i god jord hos den blot 16-årige ballademager, der besluttede sig for at skrue bissen på. Nordsjællands Politi oplyser således, at den unge mand lykkedes med at bide de to betjente i henholdsvis låret og i skulderen.