To personer blev torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør for bombefremstilling. Foto: Allan Nørregaard

To personer sigtet for at ville fremstille bomber

Hillerød - 05. marts 2020 kl. 13:21 Af Camilla Bjørkman Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd på 41 og 43 år fremstilles torsdag eftermiddag i grundlovsforhør, hvor de er sigtet for at ville fremstille bomber fra en adresse i Gørløse.

Her var de i besiddelse af ni mobiltelefoner, der ifølge sigtelsen alle var tilvirket til at kunne fjerndetonere bomber.

Derudover har politiet fundet diverse ledninger, batterier og 27 detonatorer.

Torsdag blev en tredje mand fremstillet i grundlovsforhør i den samme sag. Han blev varetægtsfængslet i 14 dage