To mænd er blevet sigtet for at fremstille skunk. Foto: Kenn Thomsen

To mænd sigtet for at fremstille skunk

Hillerød - 19. juni 2019 kl. 11:30 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd på 42 og 45 år er blevet sigtet for at fremstille skunk i Hillerød. Det oplyser Nordsjællands politi, som blandt andet fandt 136 hampplanter den villa, hvor de to mænd blev anholdt.

De to mænd blev sigtet tirsdag, og de blev sigtet for gennem længere tid at have drevet et større skunklaboratorium i den 45-åriges hus i Hillerød.

Det er Nordsjællands Politis sektion for Særlig Operativ Forebygglse, som har efterforsket oplysninger om, at der skete fremstilling af skunk på adressen, og tirsdag morgen kørte politiet ud til stedet. Ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger er der tale om en villa på Elmegårdsallé, hvilket Nordsjællands Politi bekræfter.

Da den 42-årige mand åbnede døren, blev patruljen mødt af en kraftig lugt af hash inde fra huset. Ved en nærmere undersøgelse af ejendommen, blev der fundet produktionsudstyr, 136 hampplatner, 102 ml. hampolie samt godt to kilo tørrede topskud. Den 45-årige mand ankom til huset kort tid efter, og blev her erklæret for anholdt. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Da det er politiets vurdering, at de euforiserende stoffer var produceret med henblik på videresalg, blev begge mænd sigtet for salg af euforiserende stoffer. Ingen af de to mænd er kendt af politiet i forvejen, og de blev begge løsladt efter, de var blevet afhørt.

Nordsjællands Politi efterforsker fortsat sagen.