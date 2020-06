Artiklen: To mænd løsladt i stor bombesag

Tre litauiske mænd, der blev anholdt i marts i en landsby nær Hillerød, fik i sidste uge forlænget deres varetægtsfængsling med fire uger ved et retsmøde i Hillerød. De er sigtede for at ville fremstille bomber.