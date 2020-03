Tre mænd er nu varetægtsfængslet, sigtet for at ville fremstille bomber på en adresse i en landsby i Hillerød. Foto: Hans Jørgen Johansen

Artiklen: To mænd fængslet for forsøg på bombefremstiling

To østeuropæiske mænd i fyrrene blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet frem til den 18. marts, sigtet for at ville fremstille bomber på en adresse i en landsby i Hillerød Kommune. De to mænd blev anholdt onsdag eftermiddag klokken 17.04 og 18.34. En tredje østeuropæisk mand, der er i tyverne, blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage i samme sag. Han blev anholdt tirsdag.